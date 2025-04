Η αφόρητη δύσπνοια ως σύμπτωμα άγχους - 7 κορυφαίες τεχνικές να την αντιμετωπίσουμε

Olga Pankova via Getty Images

Τι ακριβώς κρύβεται πίσω από αυτό; «Το άγχος μπορεί να ενισχύσει την αντίληψη των δυσκολιών στην αναπνοή αυξάνοντας την προσοχή στις αναπνευστικές αισθήσεις, μερικές φορές ακόμη και όταν δεν υπάρχει πραγματική φυσιολογική δυσχέρεια», αναφέρει ο Χάρι Κόεν, ψυχολόγος και συγγραφέας του βιβλίου “Be The Sun, Not The Salt”. «Η ουσία είναι ότι μας φαίνεται πολύ αληθινό και ότι νιώθουμε άσχημα».