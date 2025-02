Οι έξι πολυτιμότερες συμβουλές των ειδικών στους γονείς για τα παιδιά με έντονο άγχος

Πώς οι γονείς μπορούν να αναγνωρίσουν το άγχος των παιδιών

Σύμφωνα με την Maria Evans, η οποία έχει συγγράψει το βιβλίο «Raising Calm Kids in a World of Worry: Tools to Ease Anxiety and Overwhelm» (Μεγαλώνοντας ήρεμα παιδιά σε έναν κόσμο ανησυχίας: Εργαλεία για να απαλύνετε το άγχος και την υπερφόρτωση) με την Ashley Graber, «μερικά από τα πιο συνηθισμένα σωματικά συμπτώματα που βλέπουμε είναι στομαχικές διαταραχές, δυσκολία στην αναπνοή ή λίγο τρέμουλο. Παιδιά που πειράζουν τα μαλλιά τους ή τρώνε τα νύχια τους. Μπορεί να παρατηρήσουμε το παιδί να σκαλίζει το πρόσωπο του κι έπειτα να το αφήνει για μερικές εβδομάδες».