Τους τελευταίους μήνες, το βρετανικό σύστημα υγείας βρίσκεται αντιμέτωπο με μια συνεχώς κλιμακούμενη πίεση, καθώς η εξάπλωση της γρίπης και άλλων αναπνευστικών λοιμώξεων επιβαρύνει σημαντικά τις δομές περίθαλψης.

Η συσσώρευση κρουσμάτων, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας και τις επικείμενες απεργιακές κινητοποιήσεις, δημιουργεί ένα περιβάλλον ιδιαίτερα δύσκολο για το NHS, το οποίο προσπαθεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός χειμώνα που προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολος.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ένα προβληματικό μεταλλαγμένο στέλεχος της γρίπης που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται πως είναι πιο μεταδοτικό και οδηγεί σε σοβαρότερη νόσηση και περισσότερες εισαγωγές σε σχέση με την περσινή περίοδο.

Το συγκεκριμένο στέλεχος αφήνει παράλληλα τους ανθρώπους πιο ευάλωτους στο να μολυνθούν ταυτόχρονα από άλλους εποχικούς ιούς – έναν συνδυασμό που μπορεί να επιδεινώσει σημαντικά την κλινική εικόνα των ασθενών.

Πρόκειται για το «παρεκκλίνον» στέλεχος της γρίπης Α (H3N2), γνωστό πλέον ως «υποκλάδος K» ή «σούπερ γρίπη», το οποίο κυριαρχεί στα κρούσματα που καταγράφονται σε όλη τη χώρα.

Οι επικεφαλής υγείας προειδοποιούν ότι η εποχή της γρίπης ξεκίνησε φέτος πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο, γεγονός που τους ανησυχεί, καθώς μια πρόωρη και ισχυρή περίοδος γρίπης αυξάνει την πίεση στο σύστημα υγείας για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι ιολόγοι εντείνουν τις συστάσεις τους για χρήση μάσκας, ειδικά σε περιβάλλοντα με συγχρωτισμό.

Οι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η απότομη αύξηση των κρουσμάτων οφείλεται κυρίως στην εξάπλωση μεταξύ παιδιών ηλικίας 5 έως 14 ετών, τα οποία φαίνεται να αποτελούν βασικούς φορείς μετάδοσης. Το H3N2 αντιπροσωπεύει τη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών, και αυτή την περίοδο καταγράφονται δέκα φορές περισσότεροι ασθενείς στα νοσοκομεία συγκριτικά με την ίδια εποχή το 2023. Το γεγονός αυτό έχει θορυβήσει ιδιαίτερα τους ειδικούς, οι οποίοι μιλούν για ένα «πρωτοφανές κύμα» λοιμώξεων.

Ο διευθύνων σύμβουλος του NHS England, Sir Jim Mackey, έχει προειδοποιήσει ότι η χώρα μπορεί να βιώσει τη χειρότερη περίοδο γρίπης που έχει καταγραφεί. Επικαλείται ως παράδειγμα την Αυστραλία, η οποία πέρασε μια ιδιαίτερα βαριά εποχή γρίπης νωρίτερα μέσα στο έτος. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πιέσεις στο NHS πιθανόν να θυμίσουν σε αρκετές πτυχές τις δύσκολες περιόδους της πανδημίας Covid-19.

Advertisement

Η καθηγήτρια Nicola Lewis, διευθύντρια του World Influenza Centre στο Francis Crick Institute, τονίζει ότι το στέλεχος αυτό παρουσιάζει μια ασυνήθιστη δυναμική που έχει χρόνια να παρατηρηθεί. Το H3N2, όπως εξηγεί, είναι «πιο ζεστός» και «πιο άγριος» ιός, προκαλώντας μεγαλύτερη επίπτωση στον πληθυσμό και ενισχύοντας τους φόβους για παρατεταμένη επιδημική έξαρση.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου αναφέρει ότι οι μάσκες εξακολουθούν να αποτελούν ένα χρήσιμο μέτρο για τον περιορισμό της εξάπλωσης των αναπνευστικών ιών, ειδικά όταν πρόκειται για άτομα που αισθάνονται αδιαθεσία. Οι οδηγίες που επανεκδόθηκαν συστήνουν σε όσους έχουν συμπτώματα να φορούν μάσκα, καθώς αυτό μειώνει τα ιικά σωματίδια που απελευθερώνονται στο περιβάλλον. Επιπλέον, υπογραμμίζεται πως η χρήση μάσκας προσφέρει προστασία και στο ίδιο το άτομο, μειώνοντας την πιθανότητα να μολυνθεί από ιούς όπως η Covid-19 ή ο RSV.

Τα τελευταία 24ωρα, πολλοί οργανισμοί του NHS έχουν επαναφέρει τα μέτρα χρήσης μάσκας σε συγκεκριμένα τμήματα νοσοκομείων στο Λονδίνο, το Λινκολνσάιρ, το Σρόπσαϊρ και την Οξφόρδη. Αυτό συμβαίνει λόγω της αυξανόμενης ανησυχίας για τον αριθμό των λοιμώξεων. Το United Lincolnshire Teaching Hospitals NHS Trust, για παράδειγμα, ζητά πλέον από ασθενείς, επισκέπτες και προσωπικό να φορούν μάσκα σε χώρους υψηλού κινδύνου στα νοσοκομεία Lincoln County, Grantham, Boston Pilgrim και Louth County.

Advertisement

Αντίστοιχα, το Shrewsbury and Telford Hospital NHS Trust απαιτεί πλέον τη χρήση μάσκας σε κρίσιμα τμήματα, όπως τα επείγοντα, τους ογκολογικούς θαλάμους και τις μονάδες νεογνών. Στο Whittington Health NHS Trust στο βόρειο Λονδίνο, το κοινό καλείται να φορά μάσκα στο τμήμα επειγόντων και σε άλλους κλινικούς χώρους όπου ο κίνδυνος μετάδοσης θεωρείται υψηλός.

Μέτρα χρήσης μάσκας εφαρμόζονται επίσης στο Salisbury District Hospital και στο Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, το οποίο ζητά από τους επισκέπτες να φορούν μάσκα όταν επισκέπτονται ασθενείς με εξασθενημένο ανοσοποιητικό. Παρόμοιες πρακτικές έχουν υιοθετήσει το NHS Forth Valley στη Σκωτία και το Cwm Taf Morgannwg University Health Board στην Ουαλία.

Παρότι οι εθνικοί υποχρεωτικοί κανόνες για τη χρήση μάσκας έληξαν το 2022, μεμονωμένα NHS trusts έχουν πλέον τη δυνατότητα να επιβάλλουν δικές τους πολιτικές όταν κρίνουν ότι η κατάσταση το απαιτεί.

Advertisement

Τέλος, η αύξηση των κρουσμάτων δεν περιορίζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, καταγράφουν δραματική άνοδο στα περιστατικά γρίπης. Η ισπανική κυβέρνηση συζήτησε πρόσφατα την πιθανότητα επιβολής υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε υγειονομικές δομές, αν και για την ώρα επέλεξε να μη λάβει αυτό το μέτρο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο εφαρμογής του εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί.