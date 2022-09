Η Αν Μπρουν σπέσιαλ γκεστ στη συναυλία των Madrugada στο Καλλιμάρμαρο

Το 2015, η Μπρουν κυκλοφόρησε το έβδομο στούντιο άλμπουμ, με τίτλο When I’m Free. Ακολούθησε το 2017 το Leave Me Breathless, μια ανθολογία διασκευών τραγουδιών πολύ διαφορετικών μεταξύ τους καλλιτεχνών όπως οι Foreigner, η Mariah Carey και οι Radiohead. Το 2020, κυκλοφόρησε δυο άλμπουμ με πρωτότυπο υλικό διαδοχικά το ένα μετά στο άλλο, πρώτα το After the Great Storm και στη συνέχεια το How Beauty Holds the Hand of Sorrow. Και τα δυο ήταν υποψήφια για το βραβείο ευρωπαϊκού ανεξάρτητου άλμπουμ της χρονιάς IMPALA (Independent Music Publishers and Labels Association).