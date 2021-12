Η άνιση κατανομή εμβολίων ανά τον κόσμο και οι (μάλλον) εξωπραγματικοί στόχοι εμβολιασμού

Όπως φαίνεται και στο γράφημα το Statista που ακολουθεί (βάσει των στοιχείων του Our World in Data ) η κατανομή των εμβολίων και οι εμβολιασμοί χαρακτηρίζονται από εξόφθαλμες ανισότητες.

Our World in Data Our World in Data