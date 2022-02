Η αντισυμβατική Νεοϋρκέζα συγγραφέας και κριτικός Φραν Λίμποβιτς σε μία απρόβλεπτη συζήτηση

via Associated Press

Το The New York Times Book Review την αποκάλεσε μια «σημαντική χιουμορίστρια της κλασικής παράδοσης».

Η πρόζα της, ειρωνική, ευτράπελη, ψυχρή, σαρκαστική, πικρόχολη, ευφυολογική και σαρδόνια, είναι άκρως διασκεδαστική. Τα κείμενα από τα δύο βιβλία της κυκλοφόρησαν στη συγκεντρωτική έκδοση « The Fran Lebowitz Reader », με νέο πρόλογο από τη συγγραφέα. Η συλλογή αυτή έχει μεταφραστεί και εκδοθεί σε εννέα γλώσσες, μεταξύ αυτών γαλλικά, κορεάτικα, ρωσικά, ισπανικά και τουρκικά. Έχει γράψει επίσης το παιδικό βιβλίο « Mr. Chas and Lisa Sue Meet the Pandas ».

Έχει εμφανιστεί επίσης σε διάφορα ντοκιμαντέρ, όπως στα επεισόδια της σειράς «American Experience» που αναφέρονται στη Νέα Υόρκη, καθώς και στα «Mapplethorpe: Look at the Pictures» (2016), «Regarding Susan Sontag» (2014) και «Superstar: The Life and Times of Andy Warhol» (1990), μεταξύ άλλων.