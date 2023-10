Η αντίστροφη μέτρηση για την 33η Athens Fashion Week ξεκίνησε με ένα λαμπερό πάρτι

Η αντίστροφη μέτρηση για την Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας, Athens Fashion Week ξεκίνησε, λοιπόν, με αυτή τη μοναδική βραδιά στο Rooftop Nyx στο Academias Hotel. Σχεδιαστές μόδας, ινφλουένσερς, μοντέλα, καλλιτέχνες, εκπρόσωποι των ΜΜΕ και όχι μόνο έδωσαν το παρόν, διασκέδασαν με τις μουσικές επιλογές, απόλαυσαν δροσερά κοκτέιλ και τις γαστρονομικές δημιουργίες που είχε ετοιμάσει ο χορηγός φιλοξενίας, το πεντάστερο πολυτελές ξενοδοχείο Academias Hotel, Αutograph Collection by Marriott.

Επίσημος χορηγός του πάρτι ήταν η πολυβραβευμένη και αναγνωρισμένη διεθνώς για την ποιότητά της, βότκα Stoli. Οι προσκεκλημένοι είχαν την ευκαιρία να την απολαύσουν είτε σε δροσιστικά κοκτέιλ, είτε σκέτη με πάγο. H εταιρεία Deals ήταν χορηγός του πάρτι με τις σοκολάτες πολυτελείας Valrhona και τα κρασιά by Ott Blanc και Prosecco Zardetto.

Οι χορηγοί

Χορηγοί της 33ης Εβδομάδας Μόδας της Αθήνας είναι: Η Colgate που φοράει το πιο λαμπερό της χαμόγελο και συμμετέχει ως Gold Sponsor στο Athens Fashion Week. Εκεί θα «γνωρίσετε» την οδοντόκρεμα Colgate Max White Ultra που χαρίζει λευκότερα δόντια σε μόλις 3 ημέρες χάρη στη μοναδική της και κλινικά αποδεδειγμένη τεχνολογία λεύκανσης. Κατά τη διάρκεια του event, οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν περισσότερα και να φωτογραφηθούν στο special booth, ενώ θα τους περιμένουν και διάφορα δώρα έκπληξη! Το HUAWEI WATCH GT4 είναι ο χορηγός - των “New Designers Awards”. Το HUAWEI WATCH GT4, χτίζοντας στην 10ετή εμπειρία της Huawei στον τομέα των smartwatches, κάνει ένα τολμηρό “Fashion Forward” βήμα από τα κλασικά σχέδια της σειράς GT, εισάγοντας νέα σχεδιαστικά στοιχεία, διατηρώντας, όμως, τη σύγχρονη γεωμετρική αισθητική των προκατόχων του. Το νέο smartwatch της Huawei συνδυάζει το στυλ με τις τεχνολογικές καινοτομίες και λειτουργίες ευεξίας και φυσικής κατάστασης. Οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να το δουν από κοντά, να το δοκιμάσουν και να μάθουν όλα τα μυστικά αξιοποιώντας όλες τις δυνατότητες του στο maximum!Fashion Design Project by Starbucks. Από την πρώτη στιγμή της εμφάνισής τους στην Ελλάδα, μια χώρα με ισχυρή παράδοση στον καφέ, οι φίλοι του καφέ αγκάλιασαν τα Starbucks, επιλέγοντας τον χώρο των καταστημάτων όχι μόνο ως το χώρο στον οποίο απολαμβάνουν εξαιρετικής ποιότητας καφέ, αλλά και ως το δικό του στέκι. Αυτή τη σεζόν η αγαπημένη εταιρεία καφέ θα είναι χορηγός μετονομασίας του Fashion Design Project και καλεί όλους όσους αγαπούν την μόδα να σχεδιάσουν ένα ρούχο που να εκφράζει το στυλ και τη προσωπικότητα τους χρησιμοποιώντας τα 3 χρώματα των Starbucks (βαθύ κόκκινο, φούξια και πράσινο). To SYOSS, μια από τις πιο αγαπημένες μάρκες περιποίησης, βαφών & styling μαλλιών θα είναι ο επίσημος χορηγός του Athens Fashion Week. Επιδεικνύοντας τη δέσμευσή του στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα, το SYOSS εγγυάται λάμψη και εντυπωσιακά looks, αναδεικνύοντας τις νέες τάσεις της μόδας για Όμορφα μαλλιά, Κάθε μέρα.