Τι είδαμε στην 32η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας

Η τρίτη ημέρα της έκθεσης ήταν αφιερωμένη στον καθιερωμένο διαγωνισμό New Designers Awards by Guizhou Moutai, που στόχο έχει να αναδείξει νέα ανερχόμενα ταλέντα. Το πρώτο βραβείο Best New Designer κέρδισε ο Λεωνίδας Γιαννόπουλος (SL by Leonidas Giannopoulos) με τη συλλογή του “Love for sale”. Η συλλογή είναι εμπνευσμένη από τη γυναίκεια θηλυκότητα και σιλουέτα. Γαλλικές δαντέλες, τούλι αλλά και χειροποίητα κεντήματα ήταν τα υλικά που χρησιμοποίησε στη συλλογή που του χάρισε τη νίκη. Τη δεύτερη θέση Best Trendsetter κέρδισε η σχεδιάστρια Ειρήνη Ζεράσοβιτς με τη συλλογή “Laeticia S/S ’23″. Το “Laeticia” σημαίνει τύχη και αναμφισβήτητα της έφερε.Το Best Catwalk, το τρίτο βραβείο απονεμήθηκε στον Παύλο Κύρκο με την συλλογή του “Katharsis”, η οποία ήταν κυρίως σε μπλε αποχρώσεις και συμβολίζει τη μεταμόρφωση στον καθαρτικό εαυτό του σχεδιαστή.