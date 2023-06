Η 32η Εβδομάδα Μόδας της Αθήνας ανοίγει πλέον τις πύλες της στο The Ellinikon Experience Park!

Στην συνέχεια, ο Konstantinos Tsigaros έρχεται με την συλλογή Κ7 Konstantinos Tsigaros με τίτλο «Βιωσιμότητα» μια συλλογή που επικεντρώνεται στον μινιμαλισμό και στη φιλοσοφία της «αργής μόδας». Τη σκυτάλη θα πάρει η επίδειξη μόδας του Dimitris Dassios ο οποίος θα παρουσιάσει την συλλογή «Walking in the Glow», Fall/Winter ’23-’24. Την πρώτη μέρα της Εβδομάδας Μόδας θα κλείσει ο οίκος μόδας Kathy Heyndels και ο Marios Togos με την συλλογή «Cocktail» Spring/ Summer 2024 μια Collection γεμάτη χρώματα, απαλές υφές, γραμμές και σχήματα.

Η τρίτη μέρα της Εβδομάδας Μόδας, το Σάββατο 10/6 είναι αφιερωμένη στους νέους σχεδιαστές μόδας και στο θεσμό των New Designers Awards. Έξι νέοι σχεδιαστές μόδας θα παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους διεκδικώντας τρία πολύ σημαντικά έπαθλα: Best Catwalk, Best Trendsetter και Best New Designer. Νωρίτερα την ίδια ημέρα, το Καλλιτεχνικό Σχολείο του Γέρακα θα παρουσιάσει τις συλλογές των μαθητών οι οποίοι θα περπατήσουν στη πασαρέλα φορώντας τις δημιουργίες τους σε ένα κονσεπτικό performance.