Το μυστήριο γύρω από τον θάνατο της 33χρονης σχεδιάστριας μαγιό, Μάρθα Νόλαν-Ο’Σλατάρα, βαθαίνει, μετά τον ξαφνικό χαμό της σε θαλαμηγό στα Hamptons, όπου βρισκόταν με έναν μεγιστάνα στον χώρο των ασφαλειών την περασμένη εβδομάδα.

Η οικογένεια της Μάρθα, συντετριμμένη, ταξίδεψε από την Ιρλανδία στις ΗΠΑ για να παραλάβει τη σορό της και ζητά δεύτερη ιατροδικαστική εξέταση, μετά από αναφορές ότι ο θάνατός της μπορεί να οφείλεται σε υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Πιέζει για απαντήσεις η οικογένεια

Η οικογένεια έχει προσλάβει γνωστό δικηγόρο στις ΗΠΑ, που έχει εκπροσωπήσει στο παρελθόν τον Χάρβεϊ Γουάινστιν και τον πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον, για να ανακαλύψει τι ακριβώς συνέβη. Ζητούν νέα νεκροψία με πλήρεις τοξικολογικές, ιστολογικές και άλλες εξετάσεις, που θα χρειαστούν τουλάχιστον τρεις μήνες για να ολοκληρωθούν.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Άρθουρ Αϊντάλα, δήλωσε ότι έχουν ήδη συναντηθεί με τους ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών της κομητείας Σάφολκ, οι οποίοι συνεχίζουν ενδελεχή έρευνα. «Οι ανακρίσεις συνεχίζονται», είπε χαρακτηριστικά.

Η σορός της Μάρθα φυλάσσεται στο γραφείο του ιατροδικαστή της κομητείας Σάφολκ και, μετά τη δεύτερη εξέταση, αναμένεται να ταριχευθεί και να μεταφερθεί στην Ιρλανδία.

Φωτογραφίες που τραβήχτηκαν το επόμενο πρωί πάνω στη θαλαμηγό αποκάλυψαν υπολείμματα λευκής σκόνης σε ένα από τα καθίσματα του 15μετρου σκάφους, το οποίο φέρει στο πίσω μέρος το σήμα “Steal Your Face” των Grateful Dead – μια νεκροκεφαλή με αστραπή.