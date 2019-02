Η Αριάνα Γκράντε ξεπέρασε (ακόμα και) τους Beatles στη λίστα του Billboard

Η Αριάνα Γκράντε κυριαρχεί στις λίστες του Billboard αυτή την εβδομάδα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει τρεις θέσεις στη λίστα με τα 100 καλύτερα τραγούδια του Billboard, γεγονός που τη φέρνει σε ισοπαλία με τους Beatles και τον αντίστοιχο θρίαμβό τους, το 1964.

Το νέο άλμπουμ της Γκράντε «Thank U, Next» και πιο συγκεκριμένα τα σινγκλ «7 Rings», «Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored» και «Thank U, Next» της χάρισε την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση, αντίστοιχα. Η τραγουδίστρια «έσπασε» το ρεκόρ, κατακτώντας την ενδέκατη θέση στις τοπ 40 επιτυχίες του Billboard, από γυναίκα καλλιτέχνη.

Αυτή η διάκριση και η σύγκριση με τους Beatles δείχνει κατά πόσο έχει αλλάξει η μουσική βιομηχανία και η αγορά από τις ημέρες των θρυλικών σκαθαριών τη δεκαετία του ’60 ως το 2019, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις πλατφόρμες streaming.

Σε παλαιότερες δεκαετίες, για να καταφέρει ένας καλλιτέχνης να λάβει υψηλή θέση στα τσαρτ, έπρεπε το τραγούδι του να έχει κυκλοφορήσει πρώτα ως σίνγκλ, χώρια από την κυκλοφορία του άλμπουμ. Τα τραγούδια μέσα από άλμπουμ άρχισαν να εντάσσονται στις λίστες στα τέλη του 1998. Όμως τον Δεκέμβριο εκείνης της χρονιάς το Billboard άλλαξε τους «κανόνες» ένταξης στις λίστες από μόνο σινγκλς σε εκείνα τα τραγούδια που ήταν τα πιο δημοφιλή και ακούγονταν στο ραδιόφωνο.

Τα επόμενα χρόνια και φτάνωντας στο 2019, η μουσική σκηνή άλλαξε καθώς και ο τρόπος ακρόασης και αγοράς τραγουδιών και άλμπουμ. Ωστόσο, το νέο τοπίο ακρόασης βοήθησε τις λίστες στο να μπορούν να ανιχνεύσουν νέα μουσική πιο αποτελεσματικά.

Τέλος, μεγάλος παράγοντας στη διαμόρφωση της κατάταξης είναι το Youtube, το οποίο σίγουρα βοήθησε στην ώθηση του «Thank U, Next» της Γκράντε.