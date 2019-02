Οσκαρ: 15 ηθοποιοί με τα περισσότερα βραβεία στην ιστορία του θεσμού

MARK RALSTON via Getty Images

Για τη συντριπτική πλειοψηφία των (κινηματογραφικών) ηθοποιών, η κατάκτηση του Όσκαρ θεωρείται κατάκτηση της κορυφής. Υπάρχουν ωστόσο και οι περιπτώσεις αυτών οι οποίοι μετρούν παραπάνω από ένα Όσκαρ, είτε ως εξόχως ταλαντούχοι, είτε ως αληθινά τυχεροί, καθώς κατέκτησαν το μεγάλο «έπαθλο» επειδή έτυχε να βρεθούν τη σωστή στιγμή, με τον «σωστό» σκηνοθέτη και τον «σωστό» ρόλο. Μπορεί η Λουίζ Ράινερ, η πρώτη ηθοποιός που «έσπασε» το ρεκόρ του ενός Όσκαρ να μην είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, ωστόσο, στην -ενδεικτική- λίστα που ακολουθεί φιγουράρουν σταρ πρώτου μεγέθους και ηθοποιοί κλάσης. Μεταξύ αυτών βεβαίως και η Μέριλ Στριπ, που σε σχέση με τα χρυσά αγαλματίδια και όχι μόνο, αποτελεί κατηγορία από μόνης της. 1. Κέβιν Σπέισι - 2 Όσκαρ

Ο -πολυσυζητημένος με τον κακό τρόπο τον τελευταίο καιρό- ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός Κέβιν Σπέισι. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’90, η δουλειά του στον κινηματογράφο αναγνωρίστηκε με αποκορύφωμα το Όσκαρ Β′ Ανδρικού Ρόλου για την ταινία του Μπράιαν Σίνγκερ, Συνήθεις Ύποπτοι το 1995. Το 1999 ακολούθησε και δεύτερο Όσκαρ, Α′ Ανδρικού Ρόλου, για την ερμηνεία του στην ταινία του Σαμ Μέντες, American Beauty. 2. Βίβιαν Λι

Η Βίβιαν Μαίρη Χάρτλεϊ βραβεύθηκε με δύο Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, το πρώτο για τον ρόλο της Σκάρλετ Ο’Χάρα στο Όσα παίρνει ο άνεμος (Gone With The Wind) το 1939 και το δεύτερο για τον ρόλο της Μπλανς Ντυμπουά στο Λεωφορείον ο Πόθος (A Streetcar Named Desire) το 1951, υποδυόμενη και τις δύο φορές, μία καλλονή του αμερικανικού Νότου. 3. Άντονι Κουίν

Ο μεξικανο-ιρλανδικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός Άντονι Κουίν εμφανίστηκε σε περισσότερες από 150 ταινίες σε διάστημα 50 ετών και βραβεύτηκε με Όσκαρ Β′ Ανδρικού Ρόλου το 1952 στην ταινία Βίβα Ζαπάτα (Viva Zapata!) ως συμπρωταγωνιστής του Μάρλον Μπράντο. Τέσσερα χρόνια αργότερα πήρε πάλι Όσκαρ για την ερμηνεία του στο ρόλο του ζωγράφου Πολ Γκογκέν στο φιλμ Η ζωή ενός ανθρώπου (Lust For Life, 1956). 4. Γκλέντα Τζάκσον

Η γεννημένη στις 9 Μαΐου 1936, Αγγλίδα ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και της τηλεόρασης, Γκλέντα Τζάκσον έχει επίσης δυο Όσκαρ -και μάλιστα Α′ Γυναικείου Ρόλου- για την ερμηνεία της στις ταινίες Ερωτευμένες Γυναίκες (Women in Love, 1969) και Απιστία με αξιοπρέπεια (A Touch of Class, 1973). 5. Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Η Ελίζαμπεθ Τέιλορ ξεκίνησε την καριέρα της ως παιδί θαύμα το 1943, με την ταινία Σιωπηλός κατήγορος και εξελίχθηκε στη μεγαλύτερη σταρ του αμερικανικού κινηματογράφου. Είχε προταθεί για βραβείο Όσκαρ 5 φορές και κέρδισε δύο, την πρώτη για την ταινία Ζήσαμε στην Αμαρτία του 1960 και τη δεύτερη για το Ποιος Φοβάται τη Βιρτζίνια Γουλφ; του 1966. Άλλες αξιόλογες ταινίες της είναι οι Μια θέση στον ήλιο του 1951, Ο Γίγας του 1955, Όσα δε σβήνει ο χρόνος του 1957, Λυσσασμένη Γάτα του 1958 και Ξαφνικά, Πέρυσι το Καλοκαίρι του 1959. 6. Τομ Χανκς

Ο Τομ Χανκς που έγινε ευρύτερα γνωστός με την ταινία Μπιγκ (Big) το 1988, κατέχει το εξής ρεκόρ: Έχει κερδίσει δύο συνεχόμενες χρονιές Όσκαρ Α Ανδρικού Ρόλου, το 1993 και το 1994, για τις ερμηνείες του στις ταινίες Φιλαδέλφεια (Philadelphia, 1993) και Φόρεστ Γκαμπ (Forrest Gump, 1994). 7. Τζόντι Φόστερ

Η Τζόντι Φόστερ -ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός- ξεκίνησε την υποκριτική παίζοντας σε διαφημίσεις στην ηλικία των τριών ετών. Ο πρώτος σημαντικός ρόλος της ήταν στην ταινία Ο Ταξιτζής (Taxi Driver) το 1976 σε σκηνοθεσία Μάρτιν Σκορσέζε, όπου υποδύθηκε μια έφηβη πόρνη. Για την ερμηνεία της έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ Β′ Γυναικείου Ρόλου. Την ίδια χρονιά πρωταγωνίστησε στην καλτ ταινία Το Κελάρι της Αγωνίας (The Little Girl Who Lives Down the Lane). Το 1989 βραβεύτηκε με Όσκαρ Α′ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία, Οι Κατηγορούμενοι (The Accused), όπου υποδύθηκε μια γυναίκα που έπεσε θύμα βιασμού. Δύο χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε στο ψυχολογικό θρίλερ Η Σιωπή των Αμνών (The Silence of the Lambs) στο ρόλο της Κλαρίς Στάρλινγκ, μιας εκπαιδευόμενης πράκτορα του FBI, που βοηθά στη σύλληψη ενός μανιακού δολοφόνου. Η ερμηνεία της έλαβε εξαιρετικές κριτικές και της χάρισε το δεύτερο Όσκαρ Α′ Γυναικείου Ρόλου. Έλαβε την τέταρτη υποψηφιότητά της για Όσκαρ για την ταινία Νελ (Nell, 1994). 8. Ίνγκριντ Μπέργκμαν

Η Σουηδή καλλονή Ίνγκριντ Μπέργκμαν, ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, είχε τρία Όσκαρ και δύο Έμμυ. Το 1945 έλαβε το βραβείο Όσκαρ για τη συμμετοχή της στην ταινία Εφιάλτης. Είχε κερδίσει επίσης βραβείο Τόνυ για Καλύτερη Ερμηνεία Πρωταγωνιστικού Γυναικείου Ρόλου σε Θεατρικό Έργο, στην πρώτη απονομή των Τόνυ το 1947. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου την έχει κατατάξει τέταρτη στη λίστα με τις 25 μεγαλύτερες σταρ όλων των εποχών. 9. Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Ο Ρόμπερτ Μάριο Ντε Νίρο θεωρείται δικαίως ως ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς της γενιάς του, για ορισμένους και ο πιο σημαντικός εν ζωή. Το 1963, ήρθε ο πρώτος μεγάλος ρόλος του όταν εμφανίστηκε στο Τόπο στα Νειάτα (The Wedding Party) του Μπράιαν Ντε Πάλμα, που ήταν και η αρχή μιας πολύχρονης συνεργασίας με τον σκηνοθέτη. Κέρδισε τα βλέμματα όταν εμφανίστηκε στο Bang the Drum Slowly (1973) ενώ την ίδια χρονιά ξεκίνησε και η συνεργασία του με τον Μάρτιν Σκορσέζε όταν συμπρωταγωνίστησε με τον Χάρβεϊ Καϊτέλ στους Κακόφημους Δρόμους. Μια από τις πιο σημαντικές ταινίες του ήταν ο Ταξιτζής, όπου ο ρόλος του Τράβις Μπικλ εκτόξευσε την δημοτικότητα του και την καριέρα του. Κέρδισε βραβείο Όσκαρ Α′ Ανδρικού Ρόλου για το Οργισμένο Είδωλο και Όσκαρ Β′ Ανδρικού Ρόλου για το Ο Νονός ΙΙ . 10. Κέιτ Μπλάνσετ

Η Αυστραλή Κέιτ Μπλάνσετ έχει δυο βραβεία Όσκαρ, ένα Α′ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του 2013 Θλιμμένη Τζάσμιν (Blue Jasmine) και ένα Β′ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία του 2004 Ιπτάμενος Κροίσος (The Aviator). Η Μπλάνσετ έχει επίσης τιμηθεί με τρεις Χρυσή Σφαίρα, τρία Βραβεία BAFTA και δυο Βραβεία Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. 11. Σπένσερ Τρέισι

Ο Σπένσερ Τρέισι είχε βραβευθεί δύο φορές με Όσκαρ. Εμφανίστηκε σε 74 ταινίες από το 1930 έως και το 1967. Ο Τρέισι θεωρείται -50 χρόνια μετά τον θάνατο του- ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς στην ιστορία του κινηματογράφου. Το 1999, το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου τον κατέταξε στην 9η θέση στη λίστα με τους 25 μεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών. Είχε λάβει 9 υποψηφιότητες για Όσκαρ Α′ Ανδρικού Ρόλου. 12. Ντένζελ Γουάσινγκτον

Ο Ντένζελ Ουάσινγκτον έχει λάβει τρεις Χρυσές Σφαίρες και δυο βραβεία Όσκαρ Α′ Ανδρικού Ρόλου, για την δραματική-πολεμική ταινία Glory (1989) και για τον ρόλο του ως αστυνομικού στο θρίλερ Ημέρα Εκπαίδευσης (2001). Το 2002 ο Ουάσινγκτον έκανε το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με τη βιογραφική ταινία Αντουάν Φίσερ. Η δεύτερη σκηνοθετική του προσπάθεια ήταν η ταινία The Great Debaters, που προβλήθηκε το 2007. Η τρίτη σκηνοθεσία του ήταν στην ταινία Φράχτες (Fences) όπου πρωταγωνίστησε ο ίδιος και η Βαϊόλα Ντέιβις, ταινία που προβλήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2016 και έλαβε μία υποψηφιότητα στα Όσκαρ. 13. Τζακ Νίκολσον

Τζακ Νίκολσον: 3 Βραβεία Όσκαρ από τις 12 φορές που προτάθηκε και 7 Χρυσές Σφαίρες. Έγινε γνωστός από την ταινία Ξένοιαστος Καβαλάρης (Easy Rider, 1969). Η ερμηνεία του χαρακτήρα ενός μέθυσου δικηγόρου οδήγησε στην υποψηφιότητά του για το Βραβείο Όσκαρ Β′ Ανδρικού Ρόλου. Το πρώτο του Όσκαρ Α′ ανδρικού ρόλου, το κέρδισε για την ερμηνεία του στην ταινία του Μίλος Φόρμαν Στη Φωλιά του Κούκου (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975). Για τον ρόλο του στο Οι Κόκκινοι (Reds, 1981) προτάθηκε για Όσκαρ Β′ ανδρικού ρόλου, δυο χρόνια αργότερα κέρδισε το όσκαρ Β′ ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στο Σχέσεις Στοργής (Terms of Endearment, 1983), ενώ για το Καλύτερα δε Γίνεται (As Good As It Gets) του 1997 κέρδισε το τρίτο του Όσκαρ. Επίσης προτάθηκε για Όσκαρ για τις ταινίες Η Τιμή των Πρίτσι (Prizzi’s Honor, 1985), Ξένοι στην Ίδια Πόλη (Ironweed, (1987), Ζήτημα Τιμής (A Few Good Men) (1992) και Σχετικά με τον Σμιντ (About Schmidt, 2002). 14. Μέριλ Στριπ

Η Μέριλ Στριπ που ήρθε με τον αέρα της πρωταγωνίστριας ήδη από την ταινία Ο Ελαφοκυνηγός (The Deer Hunter, 1978) και μετά με το Κράμερ εναντίον Κράμερ (Kramer vs. Kramer, 1979). Για την πρώτη ταινία έλαβε την πρώτη της υποψηφιότητα για Όσκαρ, ενώ για τη δεύτερη κέρδισε το πρώτο της Όσκαρ. Το 1982 κέρδισε το δεύτερο Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ταινία Η Εκλογή της Σόφι (Sophie’s Choice). Το 2012 κέρδισε το τρίτο της Όσκαρ για την ταινία Η Σιδηρά Κυρία (The Iron Lady). Η Στριπ έχει λάβει συνολικά 21 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τρία, και 32 υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, κερδίζοντας οκτώ. Είναι η ηθοποιός με τις περισσότερες υποψηφιότητες για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα στην ιστορία του κινηματογράφου. Έχει επίσης βραβευθεί με δύο Βραβεία Έμμυ, δύο Βραβεία Σωματείου Ηθοποιών, δύο BAFTA, ένα βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού στο Φεστιβάλ Καννών, το Τιμητικό βραβείο της Χρυσής Άρκτου για το 2012, ενώ έχει λάβει και πέντε υποψηφιότητες για Βραβείο Γκράμι. 15. Κάθριν Χέπμπορν

