«Η Χρυσή Εποχή» από τα Μπαλέτα Μπολσόι στο Μέγαρο Μουσικής

Ατμόσφαιρα μιούζικ χολ της δεκαετίας του 1920, πανέμορφα τάνγκο, μελωδίες τζαζ με την υπογραφή του Ντμίτρι Σοστακόβιτς και μια λαμπερή χορογραφία από τον Γιούρι Γκριγκορόβιτς.

Το ιστορικό μπαλέτο «Η Χρυσή Εποχή», που πρωτοπαρουσιάστηκε από τα Κίροφ της Αγίας Πετρούπολης το 1930 και λογοκρίθηκε λόγω δυτικόφερτων στοιχείων, επιστρέφει στο φημισμένο θέατρο της Μόσχας, στην εκδοχή που δημιούργησε ο τσάρος του ρωσικού χορού το 1982, ειδικά για τα Μπολσόι και τον Ιρέκ Μουχαμέντοφ, με νέο λιμπρέτο, νέα χορογραφία και πρόσθετη μουσική επένδυση από τα ρομαντικά μέρη των κοντσέρτων για πιάνο του Σοστακόβιτς.

Η παράσταση αναμεταδίδεται μαγνητοσκοπημένη την Κυριακή 7 Απριλίου στις 6 το απόγευμα στην Αίθουσα Νίκος Σκαλκώτας του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στο πλαίσιο του κύκλου Χορός στο Μέγαρο-The Bolshoi Ballet Live from Moscow, o oποίος πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Θέατρο Μπολσόι και την Pathé Live, μια σύμπραξη που προσφέρει τη δυνατότητα στους φίλους της ορχηστικής τέχνης, σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, να γνωρίσουν κορυφαία έργα του παγκοσμίου ρεπερτορίου μέσα από δορυφορικές προβολές παραστάσεων από τη ρωσική πρωτεύουσα (The Bolshoi Ballet Live from Moscow).

«Η Χρυσή Εποχή»

Στα θορυβώδη χρόνια του μεσοπολέμου, στο δημοφιλές νυχτερινό στέκι Η Χρυσή Εποχή [The Golden Age], ο νεαρός ψαράς Μπορίς θα κάνει δύο συγκλονιστικές ανακαλύψεις: πρώτον, ότι η Ρίτα, την οποία έχει ερωτευτεί, είναι η «Μαντεμουαζέλ Μαργκό», η όμορφη χορεύτρια του καμπαρέ και δεύτερον, ότι γι’ αυτήν ενδιαφέρεται επίσης ο ντόπιος γκάνγκστερ Γιάσκα…