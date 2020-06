Η διαφύλαξη του τουρισμού δεν αντιμετωπίζεται με καμπάνιες

Το “stateofmind” αν και έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως, εντούτοις αγνοήθηκε το γεγονός ότι η αυθεντική προέλευσή του βρίσκεται στην Ελλάδα. Βρίσκεται στα συγγράμματα του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, που το συνδέουν και με την «ευτυχία». Πριν μερικά χρόνια το πανεπιστήμιο ΜΙΤ τους κατέταξε στις πιο σημαντικές προσωπικότητες του κόσμου και όχι με επιστημονικά κριτήρια, αλλά λόγω της παγκόσμιας φήμης και επιρροής τους. Δηλαδή ως «influencers» και από εκατομμύρια αναφορές στα διεθνή ΜΜΕ, επιλέχτηκε ένα κείμενο που περιέχει διαχρονικά και επίκαιρα μηνύματα:

Aristotle’s Pursuit of Happiness

The ideas of the Greek philosopher can still help us create better lives and communities… Happiness was an internal state of mind.

Wall Street Journal, Jan 2019