Η Εύα Λονγκόρια και τα 6 εκατ. δολάρια που διέσωσαν το «John Wick»

Μιλώντας στο podcast It Happened in Hollywood του The Hollywood Reporter, ο σκηνοθέτης Τσαντ Σταχέλσκι αποκάλυψε από την πλευρά του, ότι μέχρι την κυκλοφορία της ταινίας στους κινηματογράφους, δεν γνώριζε ότι ο επενδυτής - καλός άγγελος που διέσωσε την τελευταία στιγμή το «John Wick» ήταν η πρωταγωνίστρια της σειράς «Desperate Housewives».