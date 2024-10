(Η Ευρώπη) Πρέπει να γίνει επικίνδυνη για να σωθεί

Υπερεθνικές, υπερκρατικές συνεργασίες μεταξύ μεγάλων αμυντικών βιομηχανιών είναι απάντηση που πρέπει να δώσει άμεσα η Ευρώπη. Ο στόχος για 50% αυτάρκεια το 2030 που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι φιλόδοξος, αλλά πολύ φοβούμαι ότι η πολεμική αναταραχή από τη Βαλτική στη Μαύρη Θάλασσα, από το Αιγαίο στη Κύπρο και μέχρι το Σουέζ, που φέρνει αντιπάλους τις δυνάμεις της ”θάλασσας” με τις δυνάμεις της ”ξηράς” θα επιταχύνει τις εξελίξεις. Ο Καύκασος, το Ιράκ, οι διάδρομοι ενέργειας είναι μέρος του παιχνιδιού αλλά πιθανώς όχι το διακύβευμα, όπως στον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. If you are not at the table then you’re probably on the menu – δε ξέρω αν η Ευρώπη έχει λάβει πρόσκληση. «Οψόμεθα» για την Ευρώπη και φοβούμαι «οψόμεθα εις Φιλίππους» για την Ελλάδα!