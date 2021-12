Η Ελλάδα έχει και… χειμώνα και την αποκαλύπτει στους ξένους

Την άλλη πτυχή του τουριστικού της εαυτού, επιχειρεί να ξεδιπλώσει στο διεθνές κοινό η Ελλάδα.

Η νέα καμπάνια του ΕΟΤ, λίγο πριν τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, σε μια δύσκολη, πράγματι, περίοδο με την πανδημία και τη μετάλλαξη «όμικρον», προσπαθεί να τονώσει τους χειμερινούς προορισμούς, όχι με Ελληνες ταξιδιώτες, οι οποίοι λίγο – πολύ τη γνωρίζουν, αλλά με ξένους, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειονότητα δεν γνωρίζουν ότι πέρα από το «ήλιος – θάλασσα», η Ελλάδα διαθέτει «βουνό – χιόνι, λίμνες – ποτάμια».

Η καμπάνια, διάρκειας 4 μηνών, θα αναπροσαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με την πορεία της πανδημίας στις αγορές - στόχους, στις οποίες περιλαμβάνονται: Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Δανία, Σουηδία, Πολωνία και το Ισραήλ.

Το κεντρικό μήνυμα της καμπάνιας είναι «Greece does have a winter», βασισμένο στην κεντρική καμπάνια «All you want is Greece», και προβάλλει τη μοναδική ομορφιά των ελληνικών ηπειρωτικών προορισμών και τις πλούσιες εμπειρίες που μπορούν να απολαύσουν οι επισκέπτες μας στην ενδοχώρα. Το δημιουργικό και η παραγωγή της καμπάνιας αποτελεί ευγενική χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση στο Υπουργείο Τουρισμού.

Μέσα από το βίντεο, προβάλλονται η ελληνική ύπαιθρος, η γαστρονομία αλλά και οι δραστηριότητες στη φύση, με στόχο να γνωρίσει το ευρύ κοινό, μια Ελλάδα πέρα από τα νησιά της (islands): Την Ελλάδα των ηπειρωτικών περιοχών (mainlands)!

Πέραν αυτού του βίντεο, η καμπάνια θα εμπλουτιστεί με ειδικά δημιουργικά και για την προβολή των μεγάλων αστικών προορισμών (Αθήνα- Θεσσαλονίκη).

«Για πρώτη φορά, ο διακηρυγμένος στόχος της άμβλυνσης του υψηλού βαθμού εποχικότητας και της γεωγραφικής συγκέντρωσης των επισκεπτών, αποκτά απτά χαρακτηριστικά στον τομέα της προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος μέσω της πρώτης καμπάνιας του ΕΟΤ για τον χειμερινό τουρισμό. Η καμπάνια έρχεται σε μια δύσκολη στιγμή πανευρωπαϊκά λόγω της μετάλλαξης, αλλά στόχος μας είναι να υποστηρίξουμε τους χειμερινούς μας προορισμούς που έχουν δοκιμαστεί δυσανάλογα κατά τα τελευταία δύο χρόνια. Ταυτόχρονα η καμπάνια θα έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα, που θα παρακολουθεί τις εξελίξεις αναφορικά με τις αγορές στόχους», επισημαίνει ο υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας ενώ ο γενικός γραμματέας του Ε.Ο.Τ. Δημήτρης Φραγκάκης, τονίζει ότι: «Η νέα στρατηγική του ΕΟΤ αντιμετωπίζει όλη την Ελλάδα ως ένα εν δυνάμει τουριστικό προορισμό καθ’ όλη την διάρκεια του έτους. Κινούμενοι σε αυτή την λογική, ξεκινάμε την πρώτη καμπάνια, η οποία αφορά τους ηπειρωτικούς προορισμούς της χώρας μας, οι οποίοι διαθέτουν όλες τις προϋποθέσεις για να πρωταγωνιστήσουν στον χειμερινό τουρισμό».