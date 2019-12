Η επανέκδοση του βίντεο κλιπ του «Last Christmas» είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή

Το τραγούδι «Last Christmas», δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου, από τον Τζορτζ Μάικλ και ανέβηκε αμέσως στο νούμερο δύο των τσαρτς, πίσω ακριβώς από το «Do They Know It’s Christmas», της Band Aid.

Ένα από τα πλέον γνωστά Χριστουγεννιάτικα τραγούδια, το « Last Christmas », των Wham!, γιορτάζει φέτος τα 35α γενέθλια του, με μία νέα έκδοση.

«Do They Know its Christmas»