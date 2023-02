Η ηθοποιός και σύμβολο του σεξ, Ράκελ Γουέλς, πέθανε σε ηλικία 82 ετών

via Associated Press

via Associated Press

Ήταν επίσης υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα το 1987 για την καλύτερη ηθοποιό σε τηλεοπτική ταινία για τον ρόλο της στην ταινία “Right to Die”. Η Welch, η οποία κατετάγη τρίτη στη λίστα του Playboy με τις 100 πιο σέξι stars του εικοστού αιώνα, έκανε επίσης μια αξέχαστη εμφάνιση ως η ίδια στην αμερικάνικη κωμική σειρά “Seinfeld”, παίζοντας την κακιά στο επεισόδιο “The Summer of George” στην 8η σεζόν.

Η Γουέλς, που απέκτησε το αστέρι της στο Hollywood Walk of Fame το 1994, πρωταγωνίστησε επίσης στο “Legally Blonde” (σ.σ Η Εκδίκηση της Ξανθιάς) με τη Ρις Γουίδερσπουν και εμφανίστηκε στα “Spin City”, “CSI: Miami”, “House of Versace” και, πιο πρόσφατα, “How to Be a Latin Lover”, ”Πώς να γίνεις λατίνος εραστής”, το 2017.