Η HuffPost προτείνει: 10 + 1 βιβλία που αξίζει να διαβάσετε τον Νοέμβριο

...το εξαιρετικό πρώτο μυθιστόρημα του Mahir Guven, μπορεί είναι μια ιστορία από τα προάστια του Παρισιού αλλά με τον τρόπο του φθάνει στην καρδιά των ζητημάτων που απασχολούν τη σύγχρονη Γαλλία. New York Times .

«Οι οδηγίες ήταν σαφείς: ‘Ουδέν είδος τροφής θα περιλαμβάνεται επί των μεγάλων ή μικρών (σάκοι χειρός) αποσκευών. Θα απαγορευθή η μεταφορά οιουδήποτε είδους τροφής επί του πλοίου. Το κατ’ άτομον δικαιούμενον βάρος αποσκευών ανέρχεται εις 150 κιλά δι’ έκαστον μετανάστην. Το σημαντικώς πλεονάζον βάρος θέλει επιβαρύνη χρηματικώς τον μετανάστην διά την μεταφοράν του’. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά. Απέξω το είχε μάθει πια το φυλλάδιο. Ο συγκεκριμένος περιορισμός, βέβαια, του βάρους, εκείνον δεν τον αφορούσε. Εκατόν πενήντα κιλά; Ούτε τα μισά δεν ζύγιζαν οι δυο βαλίτσες του: η μια παμπάλαια, από καρό ύφασμα, ασπρόμαυρη, με ξεφλουδισμένα καφέ δερμάτινα λουριά και χερούλι, και η άλλη ολοκαίνουργια, γκρίζα, με μαύρο φινίρισμα, δώρο του αδελφού του για το ταξίδι. Δεν έπαιρνε πολλά πράγματα μαζί του. Μήπως είχε, άλλωστε, και πολλά για να τα πάρει; Μετρημένη η προίκα του. Καμιά δεκαριά αλλαξιές εσώρουχα και κάλτσες, πέντ’ έξι πουκάμισα, φόρμες εργασίας, πιτζάμες, δυο ζευγάρια παπούτσια, μερικά πλεκτά –χειμώνα θα έβρισκε εκεί κάτω–, τα κασκόλ και τα γάντια που του είχε πλέξει η Δημητρούλα, το χοντρό πανωφόρι του, τα εργαλεία του, λίγες φωτογραφίες και μερικά δισκάκια: Πάνος Γαβαλάς και Βούλα Γκίκα, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Βίκυ Μοσχολιού και Στέλιος Καζαντζίδης, ο αγαπημένος του, σε 45άρια της Parlophone, της Decca, της Athénée και της His Master’s Voice. Α, και το καλό του το κοστούμι, το ένα και μοναδικό που είχε της προκοπής, ήταν μέσα στα μπαγκάζια του. Αυτό που είχε φορέσει στο γάμο του Πάνου και της Καίτης και στη βάφτιση της ανιψιάς του. Αχ, η Νατάσα, το ζουζούνι, με τα κόκκινα μάγουλα, τα σγουρά μαλλιά και τα αφράτα χεράκια της, που τον αγκάλιαζαν. «Θείο, θείο, θείο μου». Σαν μελωδία ήταν η φωνούλα της. Όμως τώρα ο θείος έφευγε. Πότε θα την ξανάβλεπε; Έβαλε τις βαλίτσες κάτω από το κρεβάτι του, μπήκε στο μπάνιο και έριξε λίγο νερό στο πρόσωπό του. «Εκπατρισθείς με το “Πατρίς”.6 Αστείο δεν είναι, Πετράκη;» ρώτησε τον άντρα στον καθρέφτη· τον κοντοκουρεμένο, με το φθαρμένο μαύρο σακάκι, το άσπρο πουκάμισο και τη λεπτή γκρίζα γραβάτα...»

Ο Χόροβιτς έχει γράψει περισσότερα από σαράντα βιβλία και είναι συγγραφέας και δημιουργός της βραβευμένης αστυνομικής σειράς Foyle’s War, Midsomer Murders και της πιο πρόσφατης Collision, ανάμεσα στις άλλες τηλεοπτικές δουλειές του. Το 2011, το ίδρυμα Arthur Conan Doyle ανέθεσε στον συγγραφέα να γράψει τα μυθιστορήματα The House of Silk (2011) και Moriarty (2014), με ήρωα τον Σέρλοκ Χολμς, τα οποία έγιναν best sellers.