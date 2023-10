Η Ιmany επιστρέφει στην Αθήνα με το «Voodoo Cello»

H Ιmany που με τη μαγική της φωνή μας χάρισε επιτυχίες όπως το Don’t Be So Shy και το You Will Never Know, έρχεται στις 25 Οκτωβρίου στο Christmas Theater με την εντυπωσιακή παράσταση «Voodoo Cello», βασισμένη στην τελευταία της δισκογραφική δουλειά με τον ίδιο τίτλο.