Οι Kadebostany επιστρέφουν τον χειμώνα στην Αθήνα

Οι Kadebostany -το project του Ελβετού dj/παραγωγού/συνθέτη Guillaume de Kadebostany aka Πρόεδρου Kadebostan, που έχει αγαπηθεί από το Ελληνικό κοινό- έρχονται στην Αθήνα στο πλαίσιο της περιοδείας για το νέο τους άλμπουμ «Play This At My Funerals».

Το 2008 γεννήθηκε στο μυαλό του Kodebostan μια Δημοκρατία με μέλη της μερικούς εξαιρετικούς μουσικούς, από διάφορα σημεία της Ευρώπης. Η δημιουργία της ουτοπικής αυτής χώρας αποσκοπούσε στη διάδοση του pop οράματος του εμπνευστή της και είχε βασικά συνθετικά τη μίξη electronica με Balkan στοιχεία και αιθέρια pop φωνητικά,εντυπωσιακά visual εφέ.

Σήμερα οι Kadebostany με 4 επιτυχημένα άλμπουμ αμέτρητα live σε όλο τον κόσμο και εμφανίσεις σε γνωστά φεστιβάλ αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, πολλά hit που έντυσαν διαφημίσεις για κονσόλες παιχνιδιών, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας και οίκων μόδας, ταινίες («L’Etudiante» και «Monsieur Henri»), τη σειρά του Netflix «As The Crow Flies,» τη viral διασκευή στo «Crazy in Love» της Beyoncé που ακούγεται στην ταινία «50 Shades of Grey» και περισσότερα από 1 δισεκατομμύρια views στο Youtube και 2 δισεκατομμύρια στο TikTok.

Η επιστροφή τους ήρθε φέτος με το Play This At My Funerals, -έναν αρκετά οξύμωρο τίτλο για το αισιόδοξο μουσικό σύμπαν των Kadebostany αλλά όπως αποδεικνύεται απόλυτα προσωπικό αφού σύμφωνα με τον ίδιο το δημιουργό αποτελεί όντως το soundtrack που θα ήθελε να ακουστεί στην κηδεία του. Επιπλέον δηλώνει ότι αποτελεί το αποκορύφωμα της εκλεπτυσμένης σύγχρονης pop που κάνουν οι Kadebostany τα τελευταίο χρόνια με στοιχεία folk, περιπετειώδους ηλεκτρονικής μουσικής, αστρικές μελωδίες και υπέροχα φωνητικά.

Tο άλμπουμ ηχογραφήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε Λωζάννη, Κωνσταντινούπολη, Κίεβο, Αθήνα και Παρίσι και περιλαμβάνει συνεργασίες με την Eλληνίδα Vassilina τη Γαλλίδα AngieRobba, τον Τούρκο τραγουδιστή και τρομπετίστα Barış Demirel, την Ιταλίδα Serepocaiontas και τη Valeria Stoica από τη Μολδαβία.

Στο πλαίσιο της προώθησης του νέου τους άλμπουμ οι Kadebostany περιοδεύουν με ολοκαίνουργιο show και κάνουν στάση και στην Αθήνα -που στήριξε τον “φασαριόζικα” και ευφάνταστα πολυδιάστατο ήχο τους, πολύ πριν κατακτήσει την υπόλοιπη Ευρώπη- το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου στο Fuzz Live Music Club.

Kadebostany

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου- Fuzz Live Music Club

