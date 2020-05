Η ισπανική γρίπη σε 9 ερωταπαντήσεις – Ομοιότητες και διαφορές με τη σημερινή πανδημία

Η ισπανική γρίπη ήρθε σε τρία κύματα το 1918 και το 1919, σκορπίζοντας τον θάνατο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Υπολογίζεται ότι σκότωσε περίπου 50 εκατ. άτομα. Η δημοσιογράφος Λάουρα Σπίνεϊ μελέτησε εξονυχιστικά την περίοδο εκείνη και το 2018 έγραψε το βιβλίο Pale Rider: The Spanish Flu of 1918 and How It Changed the World. Μιλώντας στο World Economic Forum, εξηγεί τον αντίκτυπο που είχε στην κοινωνία του 20ου αιώνα - και μιλά για τα μαθήματα από τη σημερινή πανδημία του COVID-19.

Πριν από μερικά χρόνια, δεν μπορούσε να πιστέψει πόσο λίγοι άνθρωποι σκεφτόντουσαν την πανδημία της ισπανικής γρίπης, η οποία σάρωσε τον κόσμο σε τρία θανατηφόρα κύματα. Έτσι αποφάσισε να γράψει το βιβλίο της. «Μου φάνηκε ότι υπήρχε αυτή η τεράστια τρύπα στη συλλογική μνήμη μας για τη χειρότερη καταστροφή του 20ου αιώνα. Σίγουρα δεν έχει μείνει στη μνήμη μας με τον ίδιο τρόπο όπως οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι - υπάρχει ένας διαφορετικός τρόπος που θυμόμαστε τις πανδημίες» λέει.

«Ένας από τους τρόπους που προσπάθησα να το εξηγήσω στο βιβλίο μου ήταν ότι, για μένα, την πανδημία την θυμάται κανείς ατομικά, όπως εκατομμύρια ξεχωριστές τραγωδίες, όχι με την έννοια ενός βιβλίου ιστορίας για κάτι που συνέβη συλλογικά στην ανθρωπότητα».

Όμως είχε τη δυνατότητα να αλλάξει τον κόσμο.

Τι ήταν η ισπανική γρίπη;

Ήταν μια πανδημία γρίπης που ήρθε σε τρία κύματα. Το πρώτο, ήπιο κύμα την άνοιξη του 1918 στο βόρειο ημισφαίριο, υποχώρησε το καλοκαίρι ή στα τέλη της άνοιξης. Ένα πολύ πιο θανατηφόρο δεύτερο κύμα ήρθε στο τέλος του Αυγούστου και υποχώρησε προς το τέλος του ίδιου έτους, ενώ το τρίτο κύμα εκδηλώθηκε στους πρώτους μήνες του 1919.

Πιστεύουμε ότι μολύνθηκαν περίπου 500 εκατομμύρια άνθρωποι – δηλαδή ένας στους τρεις ανθρώπους στον πλανήτη (βάσει του παγκόσμιου πληθυσμοί εκείνη την εποχή) και σκότωσε 50 εκατομμύρια ανθρώπους. Ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι σημαντικά υψηλότερος, καθώς υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με την αναφορά των κρουσμάτων και των θανάτων εκείνη τη στιγμή. Δεν υπήρχε αξιόπιστο διαγνωστικό τεστ.

Γιατί ήταν τόσο θανατηφόρο;

Η πανδημική γρίπη είναι πολύ χειρότερη από την εποχική γρίπη, και πιστεύουμε ότι υπήρξαν 15 πανδημίες γρίπης τα τελευταία 500 χρόνια. Κάθε εποχική γρίπη ξεκίνησε ως μια πανδημική γρίπη, η οποία ήταν πολύ πιο μολυσματική επειδή ήταν νέα στον ανθρώπινο πληθυσμό. Με την πάροδο του χρόνου, έγινε πιο «καλοήθης» και εξελίχθηκε να ζει σε μια πιο αρμονική σχέση με τους ανθρώπους.

Υπάρχουν πολλές θεωρίες για το γιατί η ισπανική γρίπη ήταν τόσο μολυσματική και δεν αλληλοαποκλείονται. Μερικές από αυτές έχουν να κάνουν με την εγγενή βιολογία αυτού του ιού, και κάποιες από αυτές με την κατάσταση του κόσμου εκείνη την εποχή. Αυτή η πανδημία εμφανίστηκε όταν ο κόσμος ήταν σε πόλεμο. Ήταν δύσκολη περίοδος. Πολλοί άνθρωποι ήταν σε κίνηση, όχι μόνο τα στρατεύματα, αλλά και οι πολίτες: πρόσφυγες και εκτοπισμένοι. Και υπήρχε πολλή πείνα.