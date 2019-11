Η ιστορία της heavy metal και της hard rock σε ένα ντοκιμαντέρ

Σε λίγες μέρες κυκλοφορεί το ντοκιμαντέρ «Come On Feel the Noize: The Story of How Rock Became Metal», από την εταιρεία Cleopatra Entairtainment.

Επί 90 λεπτά, μέσα από ζωντανές συνεντεύξεις με τον Τζίμι Πέιτζ των Led Zeppelin, τον Ιαν Γκίλαν των Deep Purple, τον Οζι Οζμπορν των Black Sabbath, τον Τζιν Σίμονς των KISS, τον Τζέιμς Χάιτφιλντ των Metallica, τον Νίκι Σιξ των Mötley Crüe και πολλών-πολλών άλλων θρύλων παρακολουθούμε την μετάβαση της ροκ μουσικής στο μέταλ ροκ. Αποκλειστικές εικόνες από ιστορικές συναυλίες, που είχαν θεωρηθεί χαμένες, εμβληματικά εξώφυλλα άλμπουμ από τα τέλη της δεκαετίας του 1960 ως τις μέρες μας, όλη η ιστορία του «σκληρού» ήχου της ροκ.

«Το ροκ είναι τρόπος σκέψης. Είναι στάση ζωής. Είτε την ζεις, είτε όχι», λέει ο Μάικλ Σταρ, των Steel Panther, ενώ αν είναι κάτι που για το οποίο μας προϊδεάζει το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ, είναι πως, «Rock and roll is here to stay».

Δημιουργός και παραγωγός του ντοκιμαντέρ είναι ο Τορ Φόλερτ (Thore Volert), ενώ την σκηνοθεσία έχει κάνει ο Γιόργκ Σόνταγκ (Jörg Sonntag).

Στις 3 Δεκεμβρίου βγαίνει σε βίντεο on demand πλατφόρμες και στις 17 Δεκεμβρίου σε DVD.