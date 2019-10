Οι «Kiss» τραγουδούν με λευκούς καρχαρίες - Μία συναυλία που θα συζητηθεί

Οι «Kiss», το γνωστό αμερικάνικο ροκ συγκρότημα, στα 45 χρόνια παρουσίας του, έχει κάνει πολλά εξωφρενικά πράγματα. Από το να αναμειγνύουν το αίμα τους με μελάνι για χρήση στην σειρά των βιβλίων κόμικ που εκδίδουν μέχρι τα αγαπημένα τους φέρετρα, που είναι βαμμένα με αερογράφο.

Αυτή την φορά τα είδωλα της ροκ και πιο συγκεκριμένα στις 18 Νοεμβρίου, θα βρεθούν στις ακτές της νότιας Αυστραλίας για μία μοναδική στο είδος της συναυλία, καθώς αυτή δεν θα δοθεί για ανθρώπους, αλλά για λευκούς καρχαρίες.

Οπως είπε ο κιθαρίστας και τραγουδιστής των «Kiss», Πωλ Στάνλεϊ, «Η Airbnb μας πλησίασε με αυτή την ιδέα, που ακούγεται λίγο περίεργη - η αλήθεια είναι, αλλά έχουμε συνηθίσει να μας προσεγγίζουν για πράγματα που είναι κάπως περίεργα».

Πρόσθεσε μάλιστα πως, «Εχω παίξει για πολλούς ”καρχαρίες” της στεριάς. Τώρα έχω την ευκαιρία να τραγουδήσω, για τους αληθινούς».

Η συναυλία σηματοδοτεί την έναρξη της Airbnb Animal Experiences, όπου οι τουρίστες θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, ακολουθώντας τις οδηγίες, του οργανισμού, Παγκόσμια Προστασία των Ζώων.

Ετσι λοιπόν, στις 6:30 το πρωί, στο Πορτ Λίνκολν, οχτώ επισκέπτες θα επιβιβαστούν σε βάρκα παρέα με την επιστήμονα, Δρ. Μπλέικ Τσάπμαν, που ειδικεύεται στην νευροεπιστήμη και ανάπτυξη των καρχαριών. Στην συνέχεια θα κάνουν κατάδυση με ένα ειδικά διαμορφωμένο σκάφος, όπου θα μπορούν να παρακολουθήσουν τους καρχαρίες στο φυσικό τους περιβάλλον.

Την ίδια στιγμή οι «Kiss», από το κατάστρωμα στο οποίο θα βρίσκονται, θα παίζουν τα τραγούδια τους, τα οποία θα ακούγονται μέσα στο νερό. Ερευνες δείχνουν πως οι λευκοί καρχαρίες προσελκύονται από τις χαμηλές συχνότητες, τα ηχητικά κύματα, ακόμα και από την ροκ μουσική.

Οπως δήλωσε ο Πωλ Στάνλεϊ, «Είναι βέβαιο πως θα απολαύσουν τα τραγούδια Lick It Up και I Want You».

Τα εισιτήρια κοστίζουν 50 δολάρια και τα έσοδα θα διατεθούν Αυστραλιανή Εταιρεία Προστασίας της Θάλασσας (Australian Marine Conservation Society).

Πηγή: Rolling Stone