Αιφνιδιαστική έφοδος πραγματοποίησε το πρωί της Τετάρτης κλιμάκιο της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης), στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο στελέχη της ευρωπαϊκής υπηρεσίας διεξάγουν ελέγχους. Κατά τις ίδιες πηγές, οι δύο ελεγκτές ζήτησαν το οργανόγραμμα του Οργανισμού, τα στοιχεία των επικεφαλής των διευθύνσεών του, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων σε βάθος δεκαετίας και τις συμβάσεις που έχει υπογράψει ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ιδιώτες.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, κάλεσαν τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δώσει το «παρών» στα γραφεία του Οργανισμού όπου είχαν διά ζώσης επαφές μαζί του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την OLAF, ελέγχους στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν πραγματοποιήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και η ευρωπαϊκή εισαγγελία και η ελληνική αστυνομία.

Η έρευνα αναμένεται να συνεχιστεί και αύριο, Τρίτη, στο πλαίσιο της συνολικής εξέτασης των διαδικασιών του Οργανισμού.

Yπενθυμίζεται πως ο Κώστας Τσιάρας είχε διαμηνύσει ότι εντός της εβδομάδας θα πραγματοποιούνταν η πρώτη καταβολή που αφορά στη Βιολογική Γεωργία και τη Βιολογική Μελισσοκομία για τα έτη 2022-2024. Ενώ μέσα στον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ελλάδαςθα γίνουν καταβολές χρημάτων για τις αποζημιώσεις ζωοτροφών λόγω εγκλεισμού των ζώων εξαιτίας ζωονόσων, τις εκτάσεις με φερτά υλικά, που δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν, λόγω του Daniel και τη Βασική Ενίσχυση, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός Νοεμβρίου.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι «θα προχωρήσουν και οι πληρωμές για τα θανατωθέντα ζώα ενώ στόχος είναι να πληρωθεί το Μέτρο 23 το συντομότερο δυνατό». Όπως, μάλιστα, σημείωσε «με την πληρωμή της βασικής ενίσχυσης θα δημιουργηθεί η δυνατότητα παρακράτησης των πόρων υπέρ του ΕΛΓΑ και θα δοθούν και οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ».

Κατόπιν των ανωτέρω δηλώσεων του αρμόδιου υπουργού, αναμένεται να ανακοινωθεί αν θα υπάρξουν ή όχι καθυστερήσεις στις πληρωμές ενόψει της διενεργούμενης έρευνας από την OLAF.