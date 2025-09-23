Η 44χρονη Αυστραλή ραδιοφωνική παρουσιάστρια Νίκι Όσμπορν εξέφρασε δημοσίως τη δυσαρέσκειά της, αφού το προσωπικό lounge της αεροπορικής εταιρείαςτης Qantas (σ.σ ο εθνικός αερομεταφορέας της Αυστραλία) της ζήτησε να κουμπώσει τη ζακέτα της και να καλύψει το ντεκολτέ της, ισχυριζόμενοι ότι ήταν απαραίτητο «προκειμένου να μην προσβληθούν άλλες κουλτούρες».

Στη στήλη του περιοδικού που αρθογραφεί, η Oσμπορν περιέγραψε το περιστατικό που συνέβη κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ταξιδιού, όπου φορούσε λευκά σορτς, ροζ κορμάκι και λευκή πλεκτή ζακέτα. Θυμήθηκε ότι την πλησίασε ένας υπάλληλος του lounge και της είπε:



«Πρώτα απ’ όλα, είμαι θαυμαστής σας εδώ και πολύ καιρό, αλλά θα πρέπει να κουμπώσετε το σακάκι σας για να καλύψετε τον εαυτό σας, για να προστατεύσετε τις άλλες κουλτούρες στο lounge».



Η Oσμπορν είπε ότι ήταν σοκαρισμένη, αμήχανη και θυμωμένη. «Ήταν πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι με έκαναν να νιώθω σαν πόρνη στην ίδια μου την πόλη», έγραψε.



«Έχω ντεκολτέ; Ναι. Είχα καλύψει το πάνω μέρος του; Ναι. Ήταν αυτό αρκετό; Προφανώς όχι!» έγραψε στο άρθρο της.

Το περιστατικό προκάλεσε κριτική στο διαδίκτυο, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να της είχε απαγορευτεί η είσοδος στο σαλόνι. Η Oσμπορν διευκρίνισε ότι δεν είχε την πρόθεση να ξεκινήσει «εκστρατεία κατά της Qantas» και ότι η αεροπορική εταιρεία επικοινώνησε μαζί της μετά το περιστατικό, διαβεβαιώνοντάς την ότι κάτι τέτοιο δεν θα ξανασυμβεί. Ωστόσο, σημείωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία που ακολούθησε, κατά την οποία το προσωπικό φέρεται να εξέτασε λεπτομερώς τα ρούχα της, την έκανε να νιώσει ακόμη πιο απογοητευμένη.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Qantas, η αεροπορική εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την είσοδο στο lounge εάν η ενδυμασία είναι «υπερβολικά casual ή ακατάλληλη». Απαγορεύονται τα στρινγκ, τα γυμνά πόδια, τα ρούχα γυμναστηρίου, τα μαγιό, τα πιτζάματα, τα ρούχα με προσβλητικές εικόνες ή σλόγκαν, καθώς και τα αποκαλυπτικά, βρώμικα ή σκισμένα ρούχα. Η αεροπορική εταιρεία δηλώνει ότι αυτοί οι κανόνες έχουν ως στόχο να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον «που όλοι μπορούν να απολαύσουν» τα lounge της σε Αδελαΐδα, Μπρίσμπεϊν, Κανμπέρα, Μελβούρνη, Περθ και Σίδνεϊ.