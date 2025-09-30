Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Αυστραλία, καθώς στελέχη ενός κοινοτικού ραδιοφωνικού σταθμού στο Σίδνεϊ απέλυσαν μία Ισραηλινή παρουσιάστρια, επειδή αρνήθηκε να υποστηρίξει την Χαμάς, σε μια φορά που ξεφεύγει από τις «κατευθυντήριες γραμμές του σταθμού».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Skynews Australia, το συμβάν έλαβε χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, ωστόσο τα στελέχη του συγκεκριμένου ραδιοφωνικού σταθμού παραιτήθηκαν μόλις τώρα, έπειτα από τον σάλο που ξέσπασε.

Πιο συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν όταν η Ισραηλινή παρουσιάστρια κάλυψε ένα αυτοκόλλητο με την σημαία της Παλαιστίνης, εντός του στούντιο, λίγο πριν περάσουν μέσα οι καλεσμένοι της εκπομπής της.

Μετά από αυτό το περιστατικό, όπως περιγράφει, ο σταθμός της μετέφερε πως εάν ήθελε να παραμείνει εκεί, θα έπρεπε να στηρίξει την Χαμάς, να συμμετέχει σε φιλοπαλαιστινιακές συγκεντρώσεις και να υποστηρίζει ενεργά την θέση του σταθμού ότι το Ισραήλ «δεν έχει δικαίωμα ύπαρξης» και ότι οι Εβραίοι δεν έχουν απολύτως κανένα δικαίωμα να ζουν στο Ισραήλ.

Two senior staffers from a Sydney radio station which sacked a Jewish host for refusing to support Hamas have resigned, following our exposé – Radio Skid Row station manager Manu Monteiro and sponsorship co-ordinator Ilhan Abdi. Exclusive @SkyNewsAust https://t.co/1NzoXDj2DS pic.twitter.com/v11UrYGF0W — Caroline Marcus (@carolinemarcus) September 30, 2025

Στη συνάντηση που την κάλεσαν τα στελέχη του σταθμού λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η Νικόλ όπως είναι το όνομά της, έβαλε τα κλάματα, καθώς μετέφερε στα στελέχη την εμπειρία της οικογένειάς της από το Ολοκαύτωμα, ενώ στάθηκε επίσης στην ραγδαία αύξηση αντισημιτικών επιθέσεων στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με τις περιγραφές της, η μία γυναίκα που ήταν παρούσα γέλασε και ξεκίνησε να την κοροϊδεύει. Μετά από την συγκεκριμένη καταγγελία και τις έρευνες που ακολούθησαν, η ρυθμιστική αρχή των μέσων ενημέρωσης της Αυστραλίας δημοσίευσε τη Δευτέρα (29/9) το πόρισμά της, σύμφωνα με το οποίο ο σταθμός παραβίασε όρους και κανόνες.

Μέχρι στιγμής ο ραδιοφωνικός σταθμός δεν έχει εκδώσει κάποια ανακοίνωση με την οποία να ζητάει συγνώμη για την απόλυση της παρουσιάστριας, ενώ οι υπεύθυνοι αναφέρουν ότι στη συνάντηση «λέχθηκαν ορισμένα πράγματα με διακριτικό χαρακτήρα» και ότι η αρχική πρόθεση της συνάντησης δεν είχε καμία σχέση με την κατάληξη, όπου παρατηρήθηκαν «αντιδραστικές συμπεριφορές που ξέφυγαν από τις κατευθυντήριες γραμμές του σταθμού».

Πηγή: Skynews Australia