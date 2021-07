Το νησί αντιμετώπισε ιστορικές περιόδους ανομβρίας και ξηρασίας, ενώ στο άμεσο μέλλον η κατάσταση αναμένεται να επιδεινωθεί σημαντικά, λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Είναι, επίσης, γνωστό πως ορισμένοι εκκλησιαστικοί ηγέτες έχουν εκμεταλλευθεί ακόμα και τις κλιματικές κρίσεις για να προσελκύσουν ανθρώπους με απλοϊκή προσήλωση σε κάθε είδους θρησκευτικές προλήψεις. «Με απόφαση του μητροπολίτη Κύκκου κ. Νικηφόρου την ερχόμενη Κυριακή θα τελεσθεί αρχιερατική Θεία Λειτουργία, παράκληση αλλά και δέηση για την ανομβρία, ενώ θα ακολουθήσει λιτάνευση της ιερής εικόνας της Παναγίας του Κύκκου», έγραφε το 2014 ο Λουδάρος Ανδρέας στο Δόγμαiii.

Προσωπικά διαφωνώ με τις πρακτικές αυτές, γιατί μελετώ τη φύση από τα νεανικά μου χρόνια. Χαίρομαι που η Κυπριακή Πολιτεία φρόντισε να κατασκευάσει σωρεία φραγμάτων και μονάδες αφαλάτωσης σε ολόκληρη το νησί, με τα οποία σώθηκε η αγροτική - και όχι μόνο - οικονομία. Ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος, σε μια συνάντηση που είχαμε στα γραφεία του ΙΓΜΕ, πριν κάποιες δεκαετίες, μου είχε εκμυστηρευθεί τον ενθουσιασμό και θαυμασμό του για τα έργα αυτά.

Πάνω απ’ όλα, εκείνο που ελπίζω είναι όπως η τωρινή κυβέρνηση, που επιτέλους αναγκάστηκε να αφήσει κατά μέρος το σκάνδαλο των «χρυσών» διαβατηρίων, διαχειριστεί σωστά το περίφημο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 2021-2026, έτσι ώστε να οδηγηθούμε προς την πράσινη ενέργεια και ανάπτυξη, που με τη σειρά της θα ξαναφέρει την κανονικότητα στο περιβάλλον μέσα στο οποίο προσπαθούμε να επιζήσουμε.

