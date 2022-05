Η Μάχη του Ντονμπάς: «Ακτινογραφία» της μάχης που ίσως κρίνει την έκβαση του πολέμου στην Ουκρανία

John Moore via Getty Images

John Moore via Getty Images

«Διαβάζοντας» τη μάχη του Ντονμπάς

Ο Ντάνιελ Ντέιβις είναι απόστρατος αντισυνταγματάρχης του στρατού των ΗΠΑ με 21 χρόνια υπηρεσίας και σημαντική πολεμική εμπειρία, έχοντας υπηρετήσει τέσσερις φορές σε εμπόλεμες ζώνες, μεταξύ των οποίων και στην «Καταιγίδα της Ερήμου». Επίσης, είναι Senior Fellow για το Defense Priorities, και συγγραφέας του «The Eleventh Hour in 2020 America» ενώ έχει συγγράψει σειρά άρθρων/ αναλύσεων στο 19fortyfive.com σχετικά με την κατάσταση στα πεδία των μαχών της Ουκρανίας. Μεταξύ άλλων, έχει δημοσιεύσει κείμενα για θέματα άμυνας, διεθνών σχέσεων και κοινωνικών ζητημάτων σε ΜΜΕ όπως η Washington Post, οι NY Times, ο βρετανικός Guardian, το Newsweek, το Fox New, το Politico, το Time κ.α, ενώ έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικά δίκτυα όπως το BBC, το CNN και το Fox News. Το 2012, επιστρέφοντας από το Αφγανιστάν, δημοσίευσε αναφορά στην οποία υποστήριζε πως στελέχη της αμερικανικής στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας έλεγαν στο κοινό και στο Κογκρέσο πως ο πόλεμος εξελισσόταν καλά, ενώ συνέβαινε το αντίθετο- και το ίδιο έτος έλαβε το Ridenhour Prize for Truth-telling.