Η μάχη για τη Γερουσία των ΗΠΑ: Ανταλλαγές εδρών μεταξύ Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικανών

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Κόρι Γκάρτνερ ηττήθηκε την Τρίτη στο Κολοράντο από τον πρώην κυβερνήτη Τζον Χίκενλουπερ, δίνοντας στους Δημοκρατικούς την πρώτη τους νίκη σε μια εκλογική μάχη με στόχο τον έλεγχο της Γερουσίας των ΗΠΑ.

Η νίκη αυτή, ωστόσο, αντισταθμίστηκε από την ήττα του Δημοκρατικού γερουσιαστή Νταγκ Τζόουνς στην Αλαμπάμα, ενώ οι βετεράνοι Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές Λίντσεϊ Γκρέιαμ και Τζον Κόρνιν επικράτησαν επί των Δημοκρατικών σε Νότια Καρολίνα και Τέξας.

Οι Ρεπουμπλικανοί κράτησαν επίσης μια «ανοικτή» έδρα στο Κάνσας, όπου ο Ρεπουμπλικανός Ρότζερ Μάρσαλ ανακηρύχθηκε νικητής επί της Δημοκρατικής Μπάρμπαρα Μπόλιερ.

Ο έλεγχος της Γερουσίας μπορεί να διακυβεύεται για αρκετό καιρό. Τα τελικά αποτελέσματα από πολλαπλές αναμετρήσεις μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για ημέρες, και, σε τουλάχιστον μία περίπτωση, μήνες. Μία από δύο «κούρσες» στη Τζώρτζια για τη Γερουσία αναμενόταν να καταλήξει σε αναμέτρηση τον Ιανουάριο μεταξύ της Ρεπουμπλικανής Κέλι Λέφλερ και του Δημοκρατικού Ραφαέλ Γουόρνοκ. Οι ψηφοφόροι επίσης κρίνουν την πολιτική καριέρα της μετροπαθούς Σούζαν Κόλινς του Μέιν, μεταξύ άλλων Ρεπουμπλικανών γερουσιαστών.

Συνολικά 12 έδρες των Ρεπουμπλικανών και δύο των Δημοκρατικών «παίζονταν», με βάση ανάλυση του Reuters πάνω σε εκτιμήσεις του Center for Politics at the University of Virginia, του Cook Political Report και του Inside Elections.

Για να πάρουν τον έλεγχο της πλειοψηφίας στη Γερουσία, οι Δημοκρατικοί πρέπει να πάρουν μόνο τρεις έδρες Ρεπουμπλικανών εάν ο Τζο Μπάιντεν εκλεγεί πρόεδρος και η Καμάλα Χάρις έχει την κρίσιμη ψήφο ως αντιπρόεδρος. Οι Ρεπουμπλικανοί τώρα έχουν πλειοψηφία 53-47.

Τα αποτελέσματα από κάποιες αναμετρήσεις είναι μάλλον απίθανο να γίνουν γνωστά πριν το τέλος της ημέρας των εκλογών, λόγω, μεταξύ άλλων, του άνευ προηγουμένου όγκου της επιστολικής ψήφου.

(με πληροφορίες από Reuters)