Η μακρά ιστορία του εθίμου της Πρωταπριλιάς

Το Γρηγοριανό ημερολόγιο δεν είχε γίνει δεκτό ούτε στην Αγγλία, μέχρι το 1752. Όμως, το έθιμο της Πρωταπριλιάς είχε ήδη εδραιωθεί. Ο Βρετανός συγγραφέας, ποιητής και φιλόσοφος Τζέφρυ Τσώσερ στο έργο του ”Οι Ιστορίες του Καντέρμπερυ” (The Canterbury Tales), το 1392, μας περιγράφει την πρώτη καταγεγραμμένη συσχέτιση της 1ης Απριλίου με το έθιμο του ξεγελάσματος. Η αλλαγή αυτή δημιούργησε προβλήματα στο λαό, καθώς ό,τι έχει σχέση με την οργάνωση του χρόνου δημιουργεί συναισθηματικές φορτίσεις και αντιδράσεις. Όσοι, λοιπόν, από τους υπηκόους του βασιλιά αποδέχτηκαν την ημερολογιακή αλλαγή, πείραζαν εκείνους που συνέχιζαν να τηρούν την παλιά πρωτοχρονιά (1η Απριλίου), λέγοντάς τους περιπαιχτικά ψέματα ή κάνοντάς τους ψεύτικα πρωτοχρονιάτικα δώρα.