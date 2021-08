Η Μουσική Τεχνόπολη επιστρέφει: Το πρόγραμμα των συναυλιών

Την Τρίτη 31 Αυγούστου, η Μουσική Τεχνόπολη επιστρέφει για τη 2η σεζόν της και μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, παρουσιάζει στην πιο εμβληματική σκηνή της πόλης ένα πλούσιο πρόγραμμα με μεγάλους καλλιτέχνες, καλλιτέχνες – έκπληξη, σημαντικά φεστιβάλ που φέρνουν μαζί τους ό,τι πιο σύγχρονο έχει να δείξει η εγχώρια και διεθνής σκηνή, σε ένα ρεπερτόριο που τα έχει όλα.

Και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο Γκάζι κάτω από τις τρεις κόκκινες καμινάδες, μπορούν να παρακολουθήσουν όλες τις συναυλίες -όπως και πέρυσι- απ’ όπου κι αν βρίσκονται μέσω live streaming.

Η Μουσική Τεχνόπολη, για δεύτερη χρονιά, πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Culture is Athens / Ο πολιτισμός είναι η Αθήνα, του τριετούς σχεδίου που ανακοίνωσε ο Δήμος «το οποίο στοχεύει στην αναβάθμιση, ανάδειξη και ενοποίηση του πολιτιστικού ιστού της Αθήνας, αλλά και στην έμπρακτη στήριξη των καλλιτεχνών και των εργαζόμενων στον κλάδο του πολιτισμού».

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Τρίτη 31.8: Άλκηστις Πρωτοψάλτη και Μιχάλης Χατζηγιάννης – «Μια αγκαλιά τραγούδια»



Τετάρτη 1/9: Παύλος Παυλίδης



Παρασκευή 3 & Σάββατο 4/9: Off The Hook Festival - Hybrid edition



Κυριακή 5/9: ONIRAMA – «Flower to the people tour». Σπέσιαλ γκεστ Λεωνίδας Μπαλάφας, Γιώργος & Νίκος Στρατάκης, Solmeister & Δημήτρης Κοργιαλάς



Δευτέρα 6/9: Σωκράτης Μάλαμας



Τρίτη 7/9: Καίτη Γαρμπή - «Ξανά Μαζί». Opening act: Δημήτρης Σχοινάς



Τετάρτη 8/9: Νατάσσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης & Γεράσιμος Ευαγγελάτος - «Η Εποχή Του Θερισμού»



Πέμπτη 9/9: Κωστής Μαραβέγιας



Σάββατο 11 & Κυριακή 12/9: Plisskën 2021. Music Sounds Better With You



Δευτέρα 13/9: Γιάννης Αγγελάκας & Νίκος Βελιώτης – «Λύκοι στη χώρα των θαυμάτων και άλλες ιστορίες λάιβ»



Τρίτη 14/9: Εισβολέας Full Band



Τετάρτη 15/9: Αλκίνοος Ιωαννίδης



Πέμπτη 16/9: Δήμητρα Γαλάνη - «Ερώτα Εσύ…» Μαζί της οι Κατερίνα Πολέμη & Στάθης Δράκος. Ειδική συμμετοχή: Η τραγουδοποιός & ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη και ο νεαρός ερμηνευτής Δημήτρης Κόψης



Παρασκευή 17/9: Αφιέρωμα στον Θάνο Μικρούτσικο. Γιάννης Κότσιρας & Χρήστος Θηβαίος - «Το Πιο Όμορφο Απ’ Όλα…» Μαζί τους η Βίκυ Καρατζόγλου

Οι συναυλίες διατίθενται και σε live streaming.

Εισιτήρια viva.gr, 11876