Η Μπίλι Άιλις headliner στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι του 2022

Η Άιλις είχε κάνει το ντεμπούτο της στο Φεστιβάλ το 2019, λίγους μήνες μετά την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της «When We All Fall Asleep Where Do We Go?».

Έκτοτε έχει κερδίσει 6 Grammy, μεταξύ των οποίων, το βραβείο Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη και του Άλμπουμ της Χρονιάς, ενώ αναδείχτηκε στα Brits Awards για δύο συνεχόμενες χρονιές Καλύτερη Διεθνής Γυναίκα Σόλο Καλλιτέχνης.

Πρόσφατα ανέβηκε για δεύτερη φορά στην κορυφή των βρετανικών τσαρτ με το τελευταίο άλμπουμ της «Happier Than Ever».