Η Νέα Υόρκη τα '70'ς και '80'ς μέσα από τον φακό του Μπούρκχαρντ και γιατί παραμένει συγκλονιστικά επίκαιρος

Ας σημειωθεί ότι οι 25 φωτογραφίες της έκθεσης «Rudy Burckhardt: New York Hello! Photographs and Films from the 1970s and 1980s» τραβήχτηκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης μεταξύ 1975 και 1986 από έναν μικροσκοπικό ανθρωπάκο, ο οποίος από το 1974 ήταν μέλος του κλαμπ των «άνω των 60 (χρονών)». Και, το πιο σημαντικό, τραβήχτηκαν μετά από μια παύση που κράτησε πάνω από μια δεκαετία, στη διάρκεια της οποίας έγινε πατέρας (1964), δίδαξε ζωγραφική και κινηματογραφική σκηνοθεσία στο University of Pennsylvania (1967-1975) και φωτογράφιζε έργα τέχνης για γκαλερί (συμπεριλαμβανομένης της γκαλερί Leo Castelli).