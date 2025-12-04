Σοφία Λίναρη

Υπάρχει κάτι που πολλοί άνθρωποι μου λένε στο γραφείο: “Δεν μου αρέσει ποιος γίνομαι με την οικογένειά μου στα γιορτινά τραπέζια… σαν να φοβάμαι να πάω… αγχώνομαι …».

Μπορεί να είμαστε ήρεμοι, ώριμοι, ισορροπημένοι… και μέσα σε λίγα λεπτά στο γιορτινό τραπέζι να νιώθουμε ξανά έφηβοι, αμυντικοί, πληγωμένοι ή θυμωμένοι. Δεν είναι αποτυχία. Δεν σημαίνει «δεν έχω δουλέψει με τον εαυτό μου». Σημαίνει είμαι άνθρωπος. Και υπάρχει εξήγηση. Ο εγκέφαλος θυμάται ρόλους…

Η οικογένεια είναι το πρώτο μέρος όπου μάθαμε:

-πώς μας βλέπουν

– πώς διεκδικούμε

– πώς σωπαίνουμε

-πότε κινδυνεύουμε να πληγωθούμε

Όταν ξαναβρισκόμαστε μαζί, ενεργοποιείται το παλιό συναισθηματικό πρόγραμμα, όχι η σημερινή μας ωριμότητα. Εγώ λέω στους ανθρώπους μου: «Δεν αντιδράς επειδή δεν άλλαξες. Αντιδράς επειδή ενεργοποιήθηκε κάτι παλιό.»

Τα triggers δεν είναι τυχαία Είναι μικρά πράγματα:

ένας τόνος φωνής

μια “αθώα” ερώτηση

μια σύγκριση

μια συμβουλή που δεν ζήτησες

Ο εγκέφαλος τα αναγνωρίζει σαν κίνδυνο από παλιά και πατάει «άμυνα» πριν προλάβεις να το σκεφτείς.

Η επιστήμη λέει «Όταν ξαναμπαίνω στο ίδιο περιβάλλον, ξαναζώ τον ίδιο τρόπο αντίδρασης.»

Ο εγκέφαλος αναγνωρίζει «συγκρουσιακά triggers» Δεν είναι πάντα κάτι μεγάλο. Μπορεί να είναι:

«Πάλι πάχυνες ; Σίγουρα προσέχεις τι τρως;»

«Το παιδί σου δεν μιλάει πολύ, είναι καλά;»

«Πότε θα βρείτε χρόνο να παντρευτείτε;»

Και ξαφνικά νιώθεις ένα σφίξιμο στο στήθος, ένα βάρος στο στομάχι. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Είναι το αμυγδαλοειδές σώμα που λέει: «Κάτι εδώ μου θυμίζει παλιά απειλή.»

Το σώμα αντιδρά πριν μιλήσει ο νους.

Η λογική και αυτοέλεγχος χαμηλώνουν

Στη θεωρία λες: «Αυτή τη φορά θα είμαι ήρεμη.» Στην πράξη ακούς ένα σχόλιο και… “ξεχνάω όλη τη δουλειά που έχω κάνει.” Έρευνες δείχνουν ότι με οικογενειακό συναισθηματικό βάρος: η ικανότητα αυτορρύθμισης πέφτει μέχρι και 40%. Πώς φαίνεται αυτό στην πράξη;

Μιλάς πιο γρήγορα

Διακόπτεις

Κλαίς χωρίς λόγο

Σφίγγεσαι και σωπαίνεις

Κάνεις εσωτερικό διάλογο: «Μη μιλήσεις, μη μιλήσεις…»

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις ωριμάσει. Σημαίνει ότι το νευρικό σου σύστημα μπήκε σε “επιβίωση”.

Εγώ το λέω συχνά: «Δεν είναι ο χαρακτήρας σου. Είναι η άμυνα σου που ενεργοποιήθηκε.»

Ξυπνούν οι παλιές ταυτότητες και δεν το καταλαβαίνουμε

Όλοι έχουμε έναν «εαυτό του σπιτιού μας». Έναν ρόλο που δημιουργήθηκε όταν ήμασταν μικροί.

Συχνά είναι κάτι σαν:

Ο καλός άνθρωπος που δεν θέλει να στεναχωρήσει κανέναν.

Ο δυνατός που κρατάει όλα τα προβλήματα.

Ο “πετυχημένος” που πρέπει να αποδεικνύει ότι όλα πάνε καλά.

Το “παιδί που πάντα φταίει” και ζητάει συγγνώμη για τα πάντα. Στις γιορτές, αυτοί οι ρόλοι αναπνέουν ξανά.

Παράδειγμα από πραγματικές συνεδρίες (χωρίς στοιχεία):

Μια γυναίκα μου είπε: «Πριν μπω στην πόρτα της μαμάς μου, έχω πει στον εαυτό μου πως είμαι ενήλικη. Μετά από 10 λεπτά, νιώθω πάλι 12.»

Ένας άντρας λέει: «Όσο κι αν προσπαθώ, με τον πατέρα μου μιλάω πάντα σαν να δίνω εξετάσεις.»

Μια μαμά: «Στα επαγγελματικά είμαι δυνατή. Στο οικογενειακό τραπέζι μαζεύω ψίχουλα αποδοχής.»

Οι ταυτότητες που μάθαμε για να επιβιώσουμε, τώρα χρειάζονται επιμέλεια, όχι τιμωρία. Η οικογένεια είναι το μέρος που μας έδωσε το πρώτο σενάριο για το ποιοι είμαστε. Οι γιορτές είναι η σκηνή όπου αυτό το σενάριο μπορεί να ξαναγραφτεί. Γιατί οι γιορτές είναι ΕΥΚΑΙΡΙΑ, όχι παγίδα.

Αυτές οι μέρες δεν σου δείχνουν ποιος είσαι. Σου δείχνουν πού χτίστηκες. Και ακριβώς εκεί έχεις την πιο μεγάλη πρόσβαση για αλλαγή. Δεν χρειάζεται να αλλάξεις την οικογένεια. Αρκεί να αλλάξεις τον τρόπο που είσαι εσύ απέναντι σε αυτό που συμβαίνει.

Τρία απλά βήματα μέσα στις γιορτές

Παρατήρησε όχι για να κρίνεις, αλλά για να καταλάβεις Αντί να παίξεις τον ρόλο, δες τι συμβαίνει.

Τι με πείραξε;

Πόσο χρονών νιώθω αυτή τη στιγμή;

Σε ποιον προσπαθώ να αποδείξω κάτι; Αυτό σπάει το αυτόματο μοτίβο.

Απάντησε ήρεμα, όχι τέλεια

Δεν χρειάζεται μεγάλες κουβέντες. Χρειάζεται ένα μικρό νέο βήμα

Αλλάζω μία μικρή αντίδραση

Δεν χρειάζεται να αλλάξεις τους άλλους. Αλλάζεις ΕΣΥ μία λέξη.

Από: «Πάλι το ίδιο λες!» Σε: «Αυτό με αγγίζει, θα επανέλθω μετά.»

Από: «Μην ανακατεύεσαι!» Σε: «Δεν θα το συζητήσω τώρα.»

Από: σιωπή γεμάτη θυμό Σε: όριο με ηρεμία. Μικρή αλλαγή = τεράστια νίκη.

Θυμήσου: μπορείς να φύγεις από τον ρόλο Νιώσε την εμπειρία «σαν επισκέπτης, όχι σαν παιδί του σπιτιού».

Το μεγαλύτερο δώρο είναι αυτό: «Δεν χρειάζεται να γίνω όπως τότε. Μπορώ να σταθώ όπως σήμερα.» Αυτό είναι ενσυνειδητότητα στην πράξη.

Η Σοφία Λίναρη είναι Mental Health Specialist με εξειδίκευση στην Ψυχική Ευημερία, τη Συναισθηματική Ανθεκτικότητα και τις παρεμβάσεις θετικής ψυχολογίας. Είναι εγκεκριμένο μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής και παρέχει δομημένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη σε ενήλικες, εφήβους και γονείς.

Είναι απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει την ειδίκευσή της στη Συμβουλευτική στο Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής. Έχει πιστοποίηση στο ΑΘΗΝΑ Test και πολυεπίπεδη εξειδίκευση στη θετική ψυχολογία, τις μαθησιακές δυσκολίες, τη συναισθηματική ρύθμιση και τα εργαλεία αξιολόγησης παιδιών & εφήβων.

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στη συμβουλευτική, εργάστηκε σε πολυεθνικό οργανισμό, όπου ανέλαβε ρόλους υψηλής ευθύνης, μεταξύ των οποίων Indirect Business Manager στη Citibank. Βραβεύτηκε με το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών και διετέλεσε πρόεδρος συνεδρίων της AIESEC, ενώ αρθρογραφούσε στο Citibank News.

Στο θεραπευτικό της έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, τη διαχείριση άγχους και στρες, την ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων, τη στήριξη γονέων, τη συναισθηματική ανάπτυξη εφήβων και την καθοδήγηση ενηλίκων σε περιόδους αλλαγής και ανασυγκρότησης.

Σπουδές & Πιστοποιήσεις

Συμβουλευτική Ψυχολογία – Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαθησιακές Δυσκολίες & Προγράμματα Παρέμβασης – ΕΚΠΑ

Πιστοποίηση ΑΘΗΝΑ Test – Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Ψυχομετρικά εργαλεία παιδιών & εφήβων – Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας

Ερμηνεία Παιδικού Ιχνογραφήματος

Positive Psychology & Well-Being Design – University of Pennsylvania

The Science of Well-Being – Yale University

Clinical Psychology of Children & Young People – University of Edinburgh

Resilience Training – Harvard University

The Nature of Genius – Yale University

. General Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder (BPD) Harvard Medical School | Postgraduate Medical Education (PGME)

Τομείς Εξειδίκευσης

✔ Συναισθηματική Ρύθμιση & Ευημερία

✔ Διαχείριση Άγχους & Ψυχικής Επιβάρυνσης

✔ Ενίσχυση Ψυχικής Ανθεκτικότητας

✔ Συμβουλευτική Γονέων & Οικογενειακές Δυναμικές

✔ Συμβουλευτική Ενηλίκων & Προσωπική Ανάπτυξη

✔ Υποστήριξη Εφήβων

✔ Θετική Ψυχολογία & Παρεμβάσεις Ευημερίας

✔ Μαθησιακές Δυσκολίες – Διάγνωση & Καθοδήγηση

✔ Συναισθηματική & Συμπεριφορική Ανάπτυξη