Σοφία Λίναρη

Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας / Mental Health Specialist

Emotional Well-Being • Resilience • Growth

Helping people heal & flourish

Τα Χριστούγεννα δεν είναι απλώς μια όμορφη γιορτή.

Είναι μια στιγμή του χρόνου που αγγίζει τον άνθρωπο πιο βαθιά από κάθε άλλη.

Όχι λόγω των στολιδιών, αλλά γιατί είναι η μοναδική στιγμή του χρόνου όπου ο άνθρωπος νιώθει ταυτόχρονα ποιος υπήρξε, ποια ανάγκη κουβαλά, και ποια ζωή θέλει να δημιουργήσει.

Είναι η στιγμή που η ψυχή ψιθυρίζει: «Δεν θέλω μόνο να γιορτάσω.

Θέλω να ξαναγεννηθώ.»

Αυτές οι μέρες γεννούν μνήμη, ευαισθησία, σύνδεση και ελπίδα και αυτός ο συνδυασμός μπορεί να φωτίσει ή να ταρακουνήσει τον καθένα.

Έρχονται στο πιο σκοτεινό σημείο του χρόνου.

Είναι η γιορτή που συμβολίζει το φως μέσα στο σκοτάδι.

Στο πιο μεγάλο χειμωνιάτικο σκοτάδι, γεννιέται το μήνυμα της αναγέννησης.

Ο άνθρωπος συνδέει ασυνείδητα αυτήν την εποχή με: ελπίδα, αρχή, ανακούφιση, νίκη του φωτός.

Ο εγκέφαλος λατρεύει τα σύμβολα που δίνουν νόημα και έτσι τα Χριστούγεννα μιλούν βαθύτερα από κάθε άλλη γιορτή.

Είναι η μοναδική περίοδος όπου επιτρέπεται η ευαλωτότητα…

Μόνο τα Χριστούγεννα θεωρείται «φυσιολογικό» να συγκινηθούμε, να θυμηθούμε, να πεθυμήσουμε, να νοσταλγήσουμε.

Η κοινωνία «επιτρέπει» αυτό που όλο τον χρόνο προσπαθούμε να κρύψουμε.

Κι έτσι η ψυχή αναπνέει.

Ο εγκέφαλος κάνει απολογισμό και “reset”

Με τον ρυθμό της καθημερινότητας να επιβραδύνει, ο εγκέφαλος βρίσκει χώρο να:

• ανασύρει μνήμες,

• επεξεργαστεί απώλειες,

• ξυπνήσει ανάγκες,

• ζητήσει σύνδεση,

• επαναπροσδιορίσει στόχους.

Αυτό το εσωτερικό «φως…σκοτάδι…αναγέννηση» είναι ο πυρήνας της ψυχικής νοηματοδότησης των Χριστουγέννων.

Γιατί αυτές τις μέρες νιώθουμε πιο ευάλωτοι;

Τις γιορτές ενεργοποιούνται πιο έντονα οι περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη και το συναίσθημα.

Γι’ αυτό ανασύρονται:

• παιδικά Χριστούγεννα,

• άνθρωποι που λείπουν,

• ανεκπλήρωτες στιγμές,

• χαρές που ζήσαμε,

• πόνοι που δεν είπαμε.

Δεν είναι αδυναμία αυτό.

Είναι η φυσική λειτουργία της ψυχής που ψάχνει νόημα.

Γιατί αυτές τις μέρες χρειαζόμαστε θαλπωρή;

Είναι η περίοδος όπου ο άνθρωπος δεν τρέχει και όταν δεν τρέχει, αρχίζει να νιώθει.

• Η νοσταλγία γίνεται πιο έντονη.

• Το σκοτάδι του χειμώνα χαμηλώνει τη διάθεση.

• Η ωκυτοκίνη (η ορμόνη της αγκαλιάς) ανεβαίνει.

• Οι εικόνες “σπιτιού” ενεργοποιούν την ανάγκη για ασφάλεια.

Η βιολογία μας μάς οδηγεί στην αγκαλιά, στην κουβέντα, στην παρουσία.

Γι’ αυτό ακόμη κι οι πιο «σκληροί»άνθρωποι, τις γιορτές… γίνονται λίγο πιο ανθρώπινοι.

Γιατί τα Χριστούγεννα φέρνουν και κρίση και ίαση;

Όταν πέφτει ο ρυθμός, εμφανίζονται όσα κρατούσαμε μέσα μας:

• φόβοι,

• κουρασμένες σχέσεις,

• ανάγκες που δεν είπαμε,

• κόπωση που δεν παραδεχτήκαμε.

Αυτή η «ρωγμή» είναι όμως και η αρχή της ίασης.

Τίποτα δεν θεραπεύεται όσο το κρύβουμε.

Και τα Χριστούγεννα ανοίγουν χώρο για να πούμε την αλήθεια μας.

Γιατί υπόσχεσαι αλλαγές αυτές τις μέρες;

Η έναρξη ενός νέου χρόνου ενεργοποιεί το σύστημα της προσδοκίας και της ελπίδας.

Ο εγκέφαλος θέλει μια “νέα αρχή”.

Γι’ αυτό είμαστε πιο δεκτικοί σε αποφάσεις, όρια, αλλαγές.

Δεν αλλάζουν όλα επειδή αλλάζει ο αριθμός.

Αλλάζει η στάση μας, και αυτή η στάση αλλάζει τη ζωή.

Ποιο είναι τελικά το επιστημονικό νόημα των Χριστουγέννων;

Ότι αυτή η γιορτή μάς αγγίζει βαθιά επειδή ενώνει το παρελθόν με το παρόν και την ελπίδα του μέλλοντος.

Ότι είναι η στιγμή όπου η μνήμη, η απώλεια, η ανάγκη για ανθρώπους και η ανάγκη για νέα αρχή χτυπούν μαζί την πόρτα της ψυχής.

Ότι είναι η γιορτή που μας θυμίζει πως δεν υπάρχει φως χωρίς σκοτάδι και δεν υπάρχει αγάπη χωρίς αλήθεια.

Τα Χριστούγεννα δεν μας ζητούν να είμαστε χαρούμενοι…Μας ζητούν να είμαστε αληθινοί για να μπορέσει ο εγκέφαλος και η καρδιά να συμφιλιωθούν ξανά…

Η Σοφία Λίναρη είναι Mental Health Specialist με εξειδίκευση στην Ψυχική Ευημερία, τη Συναισθηματική Ανθεκτικότητα και τις παρεμβάσεις θετικής ψυχολογίας. Είναι εγκεκριμένο μέλος της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Εταιρίας Συμβουλευτικής και παρέχει δομημένη, επιστημονικά τεκμηριωμένη υποστήριξη σε ενήλικες, εφήβους και γονείς.

Είναι απόφοιτη Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει ολοκληρώσει την ειδίκευσή της στη Συμβουλευτική στο Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής. Έχει πιστοποίηση στο ΑΘΗΝΑ Test και πολυεπίπεδη εξειδίκευση στη θετική ψυχολογία, τις μαθησιακές δυσκολίες, τη συναισθηματική ρύθμιση και τα εργαλεία αξιολόγησης παιδιών & εφήβων.

Πριν αφοσιωθεί πλήρως στη συμβουλευτική, εργάστηκε σε πολυεθνικό οργανισμό, όπου ανέλαβε ρόλους υψηλής ευθύνης, μεταξύ των οποίων Indirect Business Manager στη Citibank. Βραβεύτηκε με το Πανευρωπαϊκό Βραβείο Ολικής Ποιότητας Υπηρεσιών και διετέλεσε πρόεδρος συνεδρίων της AIESEC, ενώ αρθρογραφούσε στο Citibank News.

Στο θεραπευτικό της έργο επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, τη διαχείριση άγχους και στρες, την ενδυνάμωση των οικογενειακών σχέσεων, τη στήριξη γονέων, τη συναισθηματική ανάπτυξη εφήβων και την καθοδήγηση ενηλίκων σε περιόδους αλλαγής και ανασυγκρότησης.

Σπουδές & Πιστοποιήσεις

Συμβουλευτική Ψυχολογία – Κέντρο Εκλεκτικής Συμβουλευτικής

Διοίκηση Επιχειρήσεων (BSc) – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μαθησιακές Δυσκολίες & Προγράμματα Παρέμβασης – ΕΚΠΑ

Πιστοποίηση ΑΘΗΝΑ Test – Διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

Ψυχομετρικά εργαλεία παιδιών & εφήβων – Εργαστήριο Εξελικτικής Ψυχολογίας

Ερμηνεία Παιδικού Ιχνογραφήματος

Positive Psychology & Well-Being Design – University of Pennsylvania

The Science of Well-Being – Yale University

Clinical Psychology of Children & Young People – University of Edinburgh

Resilience Training – Harvard University

The Nature of Genius – Yale University

. General Psychiatric Management for Borderline Personality Disorder (BPD) Harvard Medical School | Postgraduate Medical Education (PGME)

Τομείς Εξειδίκευσης

✔ Συναισθηματική Ρύθμιση & Ευημερία

✔ Διαχείριση Άγχους & Ψυχικής Επιβάρυνσης

✔ Ενίσχυση Ψυχικής Ανθεκτικότητας

✔ Συμβουλευτική Γονέων & Οικογενειακές Δυναμικές

✔ Συμβουλευτική Ενηλίκων & Προσωπική Ανάπτυξη

✔ Υποστήριξη Εφήβων

✔ Θετική Ψυχολογία & Παρεμβάσεις Ευημερίας

✔ Μαθησιακές Δυσκολίες – Διάγνωση & Καθοδήγηση

✔ Συναισθηματική & Συμπεριφορική Ανάπτυξη