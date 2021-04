Η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου και ο Άντερσεν

BirgerNiss via Getty Images/iStockphoto

BirgerNiss via Getty Images/iStockphoto .

Τα παραμύθια του εμφανίζουν καθαρά το δημοκρατικό στοιχείο. Οι κυριότεροι ήρωες του είναι φτωχοί και αδικημένοι άνθρωποι, που όμως έχουν ασυνήθιστα ψυχικά χαρίσματα, ευγένεια, ταλέντο και μεγαλοψυχία.

Στα έργα του, που χαρακτηρίζονται από δράση, χιούμορ και λεπτή σάτιρα, απεικονίζει με ρεαλισμό την ζωή της μικροαστικής τάξης των πόλεων.

Εξίσου έντονα επίσης αποτυπώνεται μια γλυκιά μελαγχολία, συγκίνηση και ειλικρίνεια, στοιχεία που διέθετε έμφυτα ως χαρακτήρας.

Τα παραμύθια του, τα οποία έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 125 γλώσσες, έχουν ενταχθεί πολιτιστικά στη συλλογική συνείδηση της Δύσης, εύκολα προσβάσιμη από τα παιδιά, αλλά παρουσιάζουν, παράλληλα, μαθήματα αρετής και αντοχής ενάντια στις αντιξοότητες και για τους ώριμους αναγνώστες.

Μερικά από τα πολύ γνωστά παραμύθια του είναι: «Η μικρή γοργόνα», «Τα καινούρια ρούχα του αυτοκράτορα», «Οι αγριόκυκνοι», «Η Βασίλισσα του χιονιού», «Η Βασιλοπούλα και το ρεβίθι», «Η Τοσοδούλα», «Το ασχημόπαπο», «Τα κόκκινα παπούτσια», «Χόλγκερ ο Δανός», «Το κοριτσάκι με τα σπίρτα», «Το μολυβένιο στρατιωτάκι», «Η δύναμη της αγάπης», «Ένα τριαντάφυλλο από τον τάφο του Ομήρου».

Στο παραμύθι του «Ο γιος του μπαλωματή», ο Άντερσεν περιγράφει τη δική του ζωή και τα δύσκολα παιδικά χρόνια.

Υπάρχει μια θεωρία, που όμως έχει επικριθεί έντονα από ερευνητές στη Δανία, ότι ο μικρός Χανς ήταν ένα από τα δέκα εξώγαμα παιδιά του Δανού Βασιλιά Christian VII.

Η θεωρία αυτή αναφέρεται στο βιβλίο «Hans Christian Andersen: Danish Writer and Citizen of the World» του καθηγητή Sven Hakon Rossel ενώ υποστηρίζεται με μια σκανδαλώδη κατάχρηση πηγών και στο βιβλίο «H.C Andersen, En sand myte» (Άντερσεν, ένας αληθινός μύθος) του ιστορικού Jens Jørgensen.

Ο Jørgensen υποστηρίζει πως ο Άντερσεν ήταν παράνομο παιδί του πρίγκιπα της Δανίας και μετέπειτα βασιλιά Christian VII και της αριστοκράτισας Elise Ahlefeldt Laurvig.

Οι δυο εραστές δεν μπόρεσαν να παντρευτούν γιατί ο πρίγκιπας έπρεπε να παντρευτεί με βάση τις πολιτικές βασιλικές συμμαχίες (για την ιστορία ο Christian VII παντρεύτηκε δυο φορές: την εξαδέρφη του και δούκισα Charlotte Frederica of Mecklenburg-Schwerin και την πριγκίπισσα Caroline Amalie of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg ).

Μάλιστα, ο Jørgensen υποστηρίζει πως ο Άντερσεν ήξερε πως ήταν νόθος γιος του βασιλιά και αυτό του δημιούργησε ένα αίσθημα κατωτερότητας που τον ακολουθούσε καθ ’όλη τη ζωή παρά τις τιμητικές του διακρίσεις, τη φήμη και τη φιλική αποδοχή στους βασιλικούς κύκλους και μεταξύ των ευγενών.

Εικάζεται, δε, ότι στο παραμύθι του «Το ασχημόπαπο» εκφράζει αυτή την απόρριψη (και λόγω της άσχημης εμφάνισής του) ενώ στο τέλος η ομορφιά και η αποδοχή που κατακτά το ασχημόπαπο ως κύκνος έχει συμβολική έννοια και είναι ουσιαστικά η αποδοχή από τον κύκλο των αριστοκρατών που ο Χανς από μικρός αποζητούσε.

Στην πραγματικότητα, πατέρας του ήταν ο τσαγκάρης Hans Andersen (είχαν το ίδιο όνομα) και μητέρα του η πλύστρα Anna Maria Andersdotter.

Ο πατέρας του είχε λάβει στοιχειώδη μόρφωση και τα βράδια, μετά την δύσκολη δουλειά του τσαγκάρη, διάβαζε στον γιό του τις « Χίλιες και μία νύχτες» (συλλογή ιστοριών και παραμυθιών από τη Μέση Ανατολή γνωστή και ως Αραβικές νύχτες ή Παραμύθια της Χαλιμάς).

Σ΄αυτά τα πρώτα χρόνια της ζωής του ξύπνησε το ενδιαφέρον του μικρού Χανς για τα παραμύθια.