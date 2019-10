Η πρώτη χριστουγεννιάτικη κάρτα στον κόσμο κυκλοφόρησε το 1843 και απέτυχε παταγωδώς

Οπως ανακοινώθηκε από το Μουσείο Τσαρλς Ντίκενς, η κάρτα θα παρουσιαστεί με τα απαραίτητα στοιχεία γνησιότητας ενώ θα αποτελέσει μέρος μίας ολόκληρης έκθεσης που θα μας ταξιδεύει στο τρόπο με τον οποίο ο μυθιστοριογράφος άλλαξε για πάντα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα.

Ανάμεσα σε άλλα αντικείμενα που θα περιλαμβάνει η έκθεση, είναι τα πρoσχέδια που ζωγράφισε ο Ντίκενς, για το παραμύθι του, «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» το οποίο κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά με την κάρτα, όπως και μία σειρά από ειδικά διακοσμημένα βιβλία.

Η έκθεση, με τίτλο, «Beautiful Books: Dickens and the Business of Christmas», θα εγκαινιαστεί στις 20 Νοεμβρίου.

Πηγή: Evening Standard