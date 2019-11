Η σκοτεινή ιστορία πίσω από την ονομασία Black Friday

Getty Images via Getty Images

Ετοιμαζόμαστε και εδώ στην Ελλάδα για την Black Friday (στις 29 Νοεμβρίου), που ήρθε ξενοφερμένη να γεμίσει ξανά τα καταστήματα με καταναλωτές που κάνουν τα ψώνια τους σε μεγάλες προσφορές, αλλά αναρωτηθήκατε ποτέ πως πήγε το όνομά της η ημέρα;

Όχι, δεν είναι οι καταστηματάρχες που τα βάφουν μαύρα γιατί πρέπει να κάνουν εκπτώσεις, όπως επιβάλει η ημέρα.

Το όνομα, πριν αποκτήσει το σημερινό της νόημα, είχε μια αρνητική πλευρά. Όπως όλες οι «μαύρες» ημέρες (βλ. Μαύρη Δευτέρα).

Η πρώτη εμφάνιση του όρου χρονολογείται στο 1869 και δεν είχε καμία σχέση με τα ψώνια των Χριστουγέννων. Ήταν η μέρα που έπεσε τόσο η τιμή του χρυσού, που προκάλεσε κρας στις αγορές, το αποτέλεσμα του οποίου ήταν αισθητό στην οικονομία των ΗΠΑ για χρόνια.

Η πρώτη αναφορά της Black Friday, όπως την γνωρίζουμε, λέγεται ότι χρονολογείται τη δεκαετία του ’50 ή του ’60 στη Φιλαδέλφεια και ήταν όρος που χρησιμοποιούσε η τροχαία που φοβόταν την ημέρα.

«Η αστυνομία της Φιλαδέλφειας χρησιμοποίησε τον όρο για να περιγράψει τη κυκλοφοριακή συμφόρηση και την κοσμοσυρροή στα καταστήματα στο κέντρο της πόλης», λέει ο Ντέιβιντ Ζιλα, βραβευμένος με Emmy ενδυματολόγος και συγγραφέας του βιβλίου «How to Win at Shopping». Μια από τις πρώτες χρήσεις του όρου σε έντυπο ήταν σε μια διαφήμιση σε ένα τεύχος του 1966 του The American Philatelist, ενός περιοδικού για τους συλλέκτες γραμματοσήμων.

Φόρουμ του τμήματος Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Ιντιάνα αναφέρει: