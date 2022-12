Η σούπερ σταρ Τέιλορ Σουίφτ ετοιμάζεται για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο

via Associated Press

via Associated Press

Και μετά το φιλμάκι διάρκειας 14 λεπτών «All Too Well: The Short Film», που προβλήθηκε πρόσφατα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Tribeca και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο σε ειδική έκδοση των 35mm, η Τέιλορ Σουίφτ ετοιμάζεται για το σκηνοθετικό της ντεμπούτο σε ταινία μεγάλου μήκους.