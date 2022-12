National Board of Review: To «Top Gun: Maverick» καλύτερη ταινία της χρονιάς

Το « Top Gun: Maverick » με τον Τομ Κρουζ -το blockbuster με τις μεγαλύτερες εισπράξεις της χρονιάς-, αναδείχθηκε καλύτερη ταινία από το National Board of Review.

Τα βραβεία της αμερικανικής Ένωσης κριτικών και ιστορικών του σινεμά, που απονέμονται από το 1929, θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας του National Board of Review έχει λάβει υποψηφιότητα στα Όσκαρ, εκτός από μία φορά ανά δεκαετία.

Τα βραβεία

Β′ Γυναικείος Ρόλος: Τζανέλ Μονέ «Glass Onion: A Knives Out Mystery»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Marcel the Shell With Shoes On»

Οι καλύτερες ταινίες (με αλφαβητική σειρά):

«Avatar: The Way of Water»