COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD: Χριστούγεννα με πάνω από 90 ταινίες για όλη την οικογένεια

Τη μαγεία των Χριστουγέννων φέρνει στο σπίτι και τις φετινές γιορτές η COSMOTE TV, μέσα από το pop-up κανάλι COSMOTE CINEMA CHRISTMAS HD. Από την Παρασκευή 9/12 έως και την Κυριακή 8/1, οι τηλεθεατές θα απολαύσουν συνολικά πάνω από 90 ταινίες, με τρεις back-2-back προβολές (ζώνες Family Spirit, Fantasy Spirit, Christmas Spirit) καθημερινά. Αγαπημένα φιλμ-συνώνυμα των Χριστουγέννων (It’s A Wonderful Life, Έρωτας Μετ’ Εμποδίων), all-star cast blockbusters (The Greatest Showman, Η Συμμορία των Μάγων), film series γεμάτα περιπέτεια και φαντασία (Ιντιάνα Τζόουνς, Ο Λαβύρινθος), πολυβραβευμένες ιστορίες για όλη την οικογένεια (Μια Νύχτα Στο Μουσείο, Η Ζωή του Πι, Πινόκιο, Rio), αλλά και νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες με «άρωμα» Χριστουγέννων (Christmas Gift From Bob, My Christmas Family Tree, Very Nutty Christmas) περιλαμβάνονται στον εορταστικό κατάλογο του καναλιού-θεσμού της COSMOTE TV.