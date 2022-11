«The Architect Show 4»: Έρχεται στο Metropolitan Expo στις 10-11 Δεκεμβρίου

Επιστήμονες αλλά και απλοί χρήστες του διαδικτύου επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις για τις διαφορετικές πόλεις και χώρες του πλανήτη, στο Earth 2050 από την Kaspersky. Εν τω μεταξύ, η έρευνα The World in 2050 της PWC προβλέπει ότι με οδηγό την τεχνολογία, οι αναδυόμενες αγορές θα μπορούσαν να αναπτυχθούν περίπου δύο φορές πιο γρήγορα από τις προηγμένες οικονομίες, με αποτέλεσμα έξι από τις επτά μεγαλύτερες οικονομίες στον κόσμο να είναι πλέον αναδυόμενες. Ανάλογα, το The Global Buildings Performance Network υποστηρίζει ότι οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους στη μετασκευή, ενώ οι αναπτυσσόμενες στις νέες κατασκευές και στον περιορισμό της κατά κεφαλήν οικιστικής επιφάνειας, ζητώντας άμεση δράση από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για το καλό του πλανήτη. Κατά την UNESCO και το Futures of education, για έναν βιώσιμο πλανήτη είναι απαραίτητο η τριτοβάθμια εκπαίδευση να διέπεται από κοινωνική δικαιοσύνη, να είναι πραγματική για όλους, οικονομικά προσιτή και υψηλής ποιότητας – πρακτική και βιωματική ώστε να περιλαμβάνει ακαδημαϊκές και πολιτιστικές εμπειρίες.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

«WASTED. WASTE NOT. WANT NOT. In conversation with the curators of the same titled project», 18:00-18:15