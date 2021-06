Η Στέγη εκπέμπει από το «Kivotos Channel»: Οι ανθρώπινες περιπέτειες σε ένα νέο κόσμο

Το Kivotos Channel είναι ένας διαφορετικός «τηλεοπτικός» σταθμός, σε επιμέλεια και ερμηνεία μιας πολύμορφης ομάδας Αθηναίων.

Μέσα από ένα διμηνιαίο εργαστήριο, η κοινότητα δημιούργησε μια σειρά αυτοτελών επεισοδίων ενός παράδοξου προγράμματος και διερευνά εξαντρίκ τρόπους αντιμετώπισης της αναμονής για την επόμενη ημέρα μετά την καταστροφή.

Το Kivotos Channel περιλαμβάνει τις εκπομπές:

This Is the Day After, το Δελτίο Ειδήσεων της επόμενης μέρας με έναν παρουσιαστή cyborg, έναν απαίσιο άντρα με λαδωμένα μαλλιά που στέλνει dick picks, την κομψή διευθύντρια της Dick Pick Academy, έναν πρωθυπουργό από το πουθενά και έναν ημίγυμνο μετεωρολόγο. Εργαλειοποιώντας την ανειλικρίνεια και την επιδραστικότητα των fake news, η εκπομπή “This Is the Day After” σχολιάζει ζητήματα εξουσίας και φύλου.

Tilekivotos (Tv-Ark), μια μεταμεσονύκτια τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία η παρουσιάστρια, ένα κορίτσι του λαού, τραγουδάει, στέλνει φιλάκια στους τηλεθεατές της και βάζει γρίφους, όσο τα τηλεφωνήματα πέφτουν βροχή. Το απρόσωπο κοντρόλ, όμως, αρνείται να δώσει ζεστά μετρητά σε καιρούς τόσο χαλεπούς. Ποια θα νικήσει τελικά;

Boobs in Hoods, μια εκπομπή-προπόνηση δίχως αύριο στο camp Boobs in Hoods με παρουσιάστριες δύο υπερσέξι, υπερμάχιμες και σαγηνευτικά επικίνδυνες θηλυκότητες. Μάθε να απαντάς με τη γροθιά σου στις απειλητικές προκλήσεις και κέρδισε στο telemarketing που παρουσιάζουν μια συμβουλευτική δολοφονικής σαγήνης.

Μamades, μια παράδοξη νυχτερινή τηλεοπτική εμφάνιση για γονείς, φροντίστριες/-ές, μαμάδες, θηλυκότητες και για όλα όσα αυτοπροσδιορίζονται με αυτό τον τρόπο, μία εκπομπή συμβουλευτικής που θυμίζει πρωινάδικα.

Breaking News with Gilletta, μια εκπομπή κοσμογονικών γεγονότων σε απευθείας μετάδοση από τη μοναδική Gilletta. Η διάσημη GingerΈλα θάβει τον πατέρα της! Η εκδίκηση είναι επική και το τακούνι της αιχμηρό σαν μαχαίρι.

Sauna Confessions, ένα late night show με μια υπέρλαμπρη τηλεπαρουσιάστρια, στο οποίο, εν μέσω ατμών και εξομολογήσεων, οι συμμετέχοντες αφηγούνται γεγονότα της ζωής τους που τα σημάδεψαν, τα ενδυνάμωσαν και τα πολιτικοποίησαν ριζικά.

Anthem, The Day After, το No 1 τραγούδι των charts του Kivotos Channel. Μια χορογραφία για σούπερ ηρωίδες που συνθέτουν τον απελευθερωτικό ύμνο της επόμενης μέρας, χωρίς σταματημό σε ένα ποπ περιβάλλον όπου όλα είναι πιθανά, με emojis και πεταλούδες στο πρόσωπο, sexy χείλη, γουνάκια και ψηλά τακούνια.

Αρχική σύλληψη και καλλιτεχνική διεύθυνση (ARK): Quarantine

Συνεπιμέλεια τοπικού πρότζεκτ (ARK Athens: Kivotos Channel): Ηλίας Αδάμ

Επιμέλεια Έργου (Σύλληψη, Σκηνοθεσία, Δραματουργία) & Συντονισμός εργαστηρίων: Ηλίας Αδάμ

Καλλιτεχνική Επιμέλεια (Κοστούμια, Σκηνικά, Γραφιστικά, Green Screen) & Συντονισμός εργαστηρίων: Εύα Γιαννακοπούλου

Δημιουργική ομάδα / καλλιτεχνική κοινότητα: Ηλίας Γκιώνης, Μαρκέλλα Ξυλογιαννοπούλου, Θάνος Παπαδογιάννης, Χριστίνα Χάρις Στελλίου, Χρήστος Τσιαμπακάρης, Gary Salomon

Κείμενα: Ηλίας Αδάμ, Εύα Γιαννακοπούλου, Ηλίας Γκιώνης, Μαρκέλλα Ξυλογιαννοπούλου, Θάνος Παπαδογιάννης, Χριστίνα Χάρις Στελλίου, Χρήστος Τσιαμπακάρης, Gary Salomon

Πρωτότυπη Μουσική: Gary Salomon

Creative Producer: Ράνια Μαυρίκη | Cultόpια

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση:

Διεύθυνση πρότζεκτ: Χριστίνα Λιάτα

Βοηθός πρότζεκτ: Βέρα Πετμεζά

Εκτέλεση παραγωγής: Ειρηλένα Τσάμη

Ανάθεση & Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Το έργο δημιουργήθηκε συλλογικά κατά τη διάρκεια ενός δίμηνου εντατικού εργαστηρίου.

Η επιμελητική ομάδα και η δημιουργική κοινότητα ανέπτυξαν από κοινού το περιεχόμενο και την αισθητική, με τέτοιον τρόπο ώστε το υλικό να αποτελεί πνευματικό συν-δημιούργημα όλων.

Τα πρότζεκτ των επιμέρους πόλεων

Στην Κιβωτό Μίλχαϊμ: Η καλοκαιρινή αφύπνιση (03–06.06.2021), διεθνείς και τοπικοί καλλιτέχνες θα δημιουργήσουν μια κιβωτό για την τέχνη και τον πολιτισμό στο Ringlokschuppen και στο MüGA Park, για να αναρωτηθούν τι μπορεί να σημαίνει να ζεις μαζί σε μια πόλη.

Στην Κιβωτό Πόρτο: Ένα σχολείο στην άκρη του πουθενά (01–10.07.2021), δημιουργείται ένα πρόχειρο σχολείο σε μια πλατεία, στη διασταύρωση διαφορετικών ενοριών, κοινοτήτων και διαδρομών με νέες χαρτογραφίες και με τη μορφή περιπάτων, διαλέξεων και συζητήσεων, σχετικά με τα αναδυόμενα οράματα και τις δυνατότητες σκέψης, ύπαρξης και από κοινού οικοδόμησης σε μια πόλη.

Στην Κιβωτό Δρέσδης: Κιβωτός για την υποτιμημένη γνώση (9-12.07.2021), θα δημιουργηθεί ένας χώρος στις όχθες του ποταμού Έλβα, όπου θα λάβει χώρα μια ανταλλαγή βιωμάτων, εργαστηρίων, περφόρμανς, συζητήσεων και συναντήσεων για να συλλέξουν γνώσεις και εμπειρίες από διαφορετικές κοινότητες και να τις καταστήσουν ορατές.

Η Κιβωτός Στρασβούργου (16–18.07.2021), ειδικά σχεδιασμένη για αυτή τη διεθνή και διασυνοριακή πόλη, την «ευρωπαϊκή πρωτεύουσα», διερευνά τα θέματα της επικοινωνίας και της ισότητας σε μια πολιτιστικά και κοινωνικά πολύμορφη κοινότητα.

Στην Κιβωτό Βαρσοβίας (02–12.09.2021), ένα πρώην σχολικό κτίριο, που σηματοδοτεί ένα όριο ανάμεσα στην παλιά πόλη και στο νέο κέντρο της Βαρσοβίας, αποτελεί σημείο συνάντησης και για τις δύο κοινότητες, παρουσιάζοντας δυνατότητες συνύπαρξης αυτών των δύο πραγματικοτήτων, ενώ ανοίγει η συζήτηση για το κοινωνικό της οικοσύστημα σε μια εποχή ταχύτατων αλλαγών και ανάπτυξης.

Η Κιβωτός Ουτρέχτης: Πόλη εμπιστοσύνης (16–19.09.2021) περιστρέφεται γύρω από μια μεταφορική κιβωτό, ένα φανταστικό σκάφος γεμάτο ονειρικές εικόνες πάνω στις οποίες πλέουμε γεμάτοι αυτοπεποίθηση από την κρίση προς ένα νέο μέλλον και στο οποίο διασώζουμε ό,τι θεωρούμε σημαντικό, δημιουργούμε ό,τι λείπει και αφήνουμε πίσω ό,τι δεν χρειαζόμαστε πλέον με δύο πολύχρωμα φορτηγά, μετασκευασμένα σε κιβωτούς, να ταξιδεύουν σε όλες τις διαφορετικές και πολύμορφες γειτονιές της Ουτρέχτης και η γειτονιά προσκαλείται να «επιβιβαστεί», να ρίξει μια ματιά ή να συνεισφέρει.