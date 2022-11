Η Στέγη και το Movement Radio στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης

Στις 12 Νοεμβρίου , το Movement Radio και το Syrian & Greek Youth Forum (SGYF, Φόρουμ Συριακής και Ελληνικής Νεολαίας) φτιάχνουν έναν δικό τους χάρτη και μας καλούν να περιπλανηθούμε στην Κυψέλη, στη Φωκίωνος Νέγρη, στην Πατησίων και στην πλατεία Αγ. Γεωργίου , σε τέσσερις διαφορετικούς χώρους με επίκεντρο τη μουσική με το Mediterranean Futures: On the Move .

Από το live των Ecko Bazz & STILL έως την big band, τους MCs και το μοναδικό μουσικό πρόγραμμα του Syrian & Greek Youth Forum, από τα DJ-sets των POLYXENE, Olenxxa, KEMAΛ, Chevy, Chico Naral έως συζητήσεις και την έκθεση φωτογραφίας της Πηνελόπης Γερασίμου, το Movement Radio μας προσκαλεί να αφουγκραστούμε τις μουσικές της πόλης με hip hop, rap, electro, ambient και όχι μόνο.

Η δράση «Mediterranean Futures: On the Move» ξεκινάει στη Δημοτική Αγορά νωρίς το απόγευμα. Ξεχωρίζει το live των Ecko Bazz και STILL, μια μοναδική συνεργασία του ράπερ από την Ουγκάντα και του Ιταλού μουσικού παραγωγού. Το SGYF, σε συνεργασία με το συγκρότημα Ferket el Anwar, θα παρουσιάσει ένα μιούζικαλ με περφόρμερ από τη Συρία και την Ελλάδα. Οι μουσικοί Al Fawares θα παρουσιάσουν σύντομα μαθήματα του χορού dabke, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει εμφάνιση του Αιγύπτιου rapper Thomas. Η Ελληνίδα DJ POLYXENE, με έδρα τη Βιέννη, θα μας τραβήξει σε έναν ιστό από breaks, electro και ρυθμούς που ξεσηκώνουν. Η Olenxxa μας καλεί να βυθιστούμε σε έναν παράλληλο ηχητικό χωροχρόνο, με ένα αιθέριο, tribal απογευματινό set.