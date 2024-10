Η τεχνητή νοημοσύνη δίνει νέα τροπή στο μυστήριο της δολοφονίας του Ούλωφ Πάλμε

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

via Associated Press

Συν τοις άλλοις, ο Jon Jordås πιστεύει ότι ο Christer Andersson είδε τον Ούλωφ Πάλμε να μπαίνει στον κινηματογράφο και περιφερόταν γύρω από εκείνο το σημείο με το όπλο του. Οι θεωρίες του καταγράφονται στο έργο του με τίτλο «The Last Book on the Murder of Olof Palme».