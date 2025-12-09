Η πολύκροτη υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 54χρονου τοπογράφου–μηχανικού, έφτασε σε ένα κρίσιμο σημείο με την ετυμηγορία του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας. Οι δικαστές και οι ένορκοι κατέληξαν κατά πλειοψηφία (6-1) στην ενοχή των 2 κατηγορουμένων, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης για την βίαιη δολοφονία στο Νέο Ψυχικό.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 45χρονο καταδικασμένο ως εκτελεστή του τοπογράφου ισόβια και 6 έτη φυλάκισης, καθώς και χρηματική ποινή 7,5 χιλιάδων ευρώ. Στον 48χρονο καταδικασμένο ως συνεργό το δικαστήριο επέβαλλε κάθειρξη 9 ετών.

Advertisement

Advertisement

Το δικαστήριο αποφάσισε να μην έχουν αναστέλλουσα δύναμη οι εφέσεις. Έτσι και οι δύο κατηγορούμενοι επιστρέφουν στις φυλακές.

Την πρόταση της εισαγγελέα για την ενοχή και των δύο κατηγορούμενων υιοθέτησε η έδρα. Χθες, κατά την αγόρευσή της ανέφερε ότι «η πράξη αυτή ήταν αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και απόλυτης σκοπευτικής ακρίβειας».

Το δικαστήριο με την απόφασή του διαβιβάζει στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τα πρακτικά και την απόφαση της δίκης καθώς και άλλα έγγραφα της δικογραφίας ώστε να ερευνηθεί για ηθική αυτουργία στη δολοφονία γνωστός μεσίτης της Μυκόνου με τον οποίο το θύμα είχε διένεξη μετά την αγορά όμορων οικοπέδων.

Κατά την εισαγγελική λειτουργό πρέπει να ερευνηθεί η εμπλοκή του μεσίτη της Μυκόνου Φ.Α καθώς όπως είπε, είχε και το κίνητρο και τα οικονομικά μέσα για τη δολοφονία. «Ζητώ τη διαβίβαση στον εισαγγελέα για τη διεύρυνση τυχόν ποινικών ευθυνών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία».

Επιπλέον, σήμερα το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα ίδια έγγραφα στην εισαγγελία για να γίνει έρευνα και για τον λογιστή που είχε προμηθεύσει με πλαστά ΑΦΜ τον δεύτερο για να προμηθευτεί τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στο έγκλημα.

Καμία αντίδραση από τους κατηγορούμενους

Στο άκουσμα της απόφασης οι κατηγορούμενοι δεν αντέδρασαν και δεν αιτήθηκαν κάποιο ελαφρυντικό. Το δικαστήριο αναμένεται να ανακοινώσει και την απόφαση του για τις ποινές που θα επιβάλλει στους δύο κατηγορούμενους.

Advertisement

Κομβικό το βιντεοληπτικό υλικό

Κομβικό ρόλο είχε το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο –όπως τόνισε– «ήταν ένα από τα πιο καθοριστικά εργαλεία της έρευνας». Με τη βοήθειά του και με τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν την πορεία ενός σκούτερ μέχρι την πολυκατοικία της οδού Πάτμου. Από το υπόγειο γκαράζ, όπου εισήχθη το δίκυκλο, καταγράφηκε λίγο αργότερα η έξοδος μηχανής μεγάλου κυβισμού με διαφορετικά ρούχα ο αναβάτης, αλλά με την ίδια σωματοδομή.

Η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση του ίδιου σκούτερ –την ημέρα της δολοφονίας και την προηγούμενη– στο ίδιο συγκρότημα θεωρήθηκε δείγμα συστηματικής παρακολούθησης. «Οι κινήσεις αυτές», δήλωσε η εισαγγελέας, «μαρτυρούν επιτήρηση της εταιρείας του θύματος και όχι οποιαδήποτε τυχαία περιπλάνηση». Από τις 08:30 έως τις 08:34 της παραμονής, το δικύκλιο εντοπίστηκε σε θέση με άμεση οπτική προς την επιχείρηση του Στάθη, ενώ λίγο αργότερα επέστρεψε στο υπόγειο πάρκινγκ. Δεκατρία λεπτά μετά καταγράφηκε η έξοδος μηχανής μεγάλου κυβισμού, όμοιας με αυτήν που χρησιμοποιούσε ο 45χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε τοποθετήσει παράνομα φιμέ προστατευτικό στην πινακίδα της.

Για την ημέρα της δολοφονίας, η εισαγγελέας περιέγραψε ότι ο δράστης πήγε στο γκαράζ με τη BMW του, την εγκατέλειψε εκεί και βγήκε με μικρότερο μηχανάκι. Το όχημα εντοπίστηκε σε διάφορους δρόμους στις γύρω περιοχές. Στις 08:00 παρέμεινε σταθμευμένο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και στις 08:23, τη στιγμή που ο Στάθης προσπαθούσε να παρκάρει, «ο κατηγορούμενος τον πλησίασε και τον πυροβόλησε με δύο πιστόλια», πριν επιστρέψει στο Μαρούσι. Η καταγραφή έδειξε ότι μόλις οκτώ λεπτά μετά το έγκλημα είχε ήδη επιστρέψει στο γκαράζ και λίγο αργότερα έφυγε με τη δική του BMW.

Advertisement

Το μόνο άτομο με το οποίο είχε διένεξη ήταν ο μεσίτης

Η εισαγγελέας περιέγραψε συνοπτικά το προφίλ του θύματος: «Ηταν ένας τοπογράφος μηχανικός. Η κυρία επαγγελματική του ενασχόληση ήταν στη Μύκονο. Εκτός από την επαγγελματική του ενασχόληση ως τοπογράφος, είχε αναπτύξει και επιχειρηματική δραστηριότητα έχοντας αγοράσει κάποια ακίνητα. Είχε μετακομίσει πρόσφατα, κι ένας από τους λόγους που μετακόμισε ήταν η ασφάλεια του γιατί εκεί γειτνίαζε με πολιτικό πρόσωπο. Δέχθηκε μια πρώτη επίθεση από δύο πιτσιρικάδες. Έγινε και δεύτερο συμβάν και το θύμα ήταν πλέον αγχωμένο. Ζητούσε από τους φίλους του να τον συνοδεύουν. Η χήρα του θύματος ανέφερε ότι δεν της είχε μεταφέρει ποτέ απειλές. Όμως φαίνεται από τις κινήσεις του ότι κάτι τροφοδοτούσε τους φόβους και την ανησυχία του. Το μόνο άτομο με το οποίο είχε έρθει σε διένεξη είναι ο γνωστός μεσίτης της Μυκόνου»

Advertisement