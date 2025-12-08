Υπογραμμίζοντας την ψυχρότητα και τον σχεδιασμό του εγκλήματος, η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ζήτησε την ενοχή των δύο κατηγορουμένων για τη δολοφονία του τοπογράφου – μηχανικού Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος έπεσε νεκρός στο Ψυχικό στις 2 Ιουλίου 2024. «Η πράξη αυτή ήταν αποτέλεσμα προσεκτικού σχεδιασμού και απόλυτης σκοπευτικής ακρίβειας».

Κατά την εισαγγελική λειτουργό πρέπει να ερευνηθεί η εμπλοκή του μεσίτη της Μυκόνου Φ.Α καθώς όπως είπε, είχε και το κίνητρο και τα οικονομικά μέσα για τη δολοφονία. «Ζητώ τη διαβίβαση στον εισαγγελέα για τη διεύρυνση τυχόν ποινικών ευθυνών για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στη δολοφονία».

Αναλύοντας τα ευρήματα, η εισαγγελέας στάθηκε στους 20 κάλυκες που βρέθηκαν στο σημείο και προήλθαν από δύο διαφορετικά όπλα. Το αυτοκίνητο του θύματος εντοπίστηκε σταθμευμένο με αλάρμ, ένδειξη ότι είχε σταματήσει για να παρκάρει όταν δέχτηκε την επίθεση. «Ο δράστης πυροβολούσε με ψυχραιμία που δεν συμβαδίζει με αυτοσχέδιες, παρορμητικές ενέργειες», είπε, σημειώνοντας ότι τα τραύματα σε ζωτικά όργανα αποκαλύπτουν στοχευμένη εκτέλεση.

Κομβικό ρόλο είχε το βιντεοληπτικό υλικό, το οποίο –όπως τόνισε– «ήταν ένα από τα πιο καθοριστικά εργαλεία της έρευνας». Με τη βοήθειά του και με τις άρσεις τηλεφωνικού απορρήτου, οι αστυνομικοί εντόπισαν την πορεία ενός σκούτερ μέχρι την πολυκατοικία της οδού Πάτμου. Από το υπόγειο γκαράζ, όπου εισήχθη το δίκυκλο, καταγράφηκε λίγο αργότερα η έξοδος μηχανής μεγάλου κυβισμού με διαφορετικά ρούχα ο αναβάτης, αλλά με την ίδια σωματοδομή.

Η επαναλαμβανόμενη εμφάνιση του ίδιου σκούτερ –την ημέρα της δολοφονίας και την προηγούμενη– στο ίδιο συγκρότημα θεωρήθηκε δείγμα συστηματικής παρακολούθησης. «Οι κινήσεις αυτές», δήλωσε η εισαγγελέας, «μαρτυρούν επιτήρηση της εταιρείας του θύματος και όχι οποιαδήποτε τυχαία περιπλάνηση». Από τις 08:30 έως τις 08:34 της παραμονής, το δικύκλιο εντοπίστηκε σε θέση με άμεση οπτική προς την επιχείρηση του Στάθη, ενώ λίγο αργότερα επέστρεψε στο υπόγειο πάρκινγκ. Δεκατρία λεπτά μετά καταγράφηκε η έξοδος μηχανής μεγάλου κυβισμού, όμοιας με αυτήν που χρησιμοποιούσε ο 45χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε τοποθετήσει παράνομα φιμέ προστατευτικό στην πινακίδα της.

Για την ημέρα της δολοφονίας, η εισαγγελέας περιέγραψε ότι ο δράστης πήγε στο γκαράζ με τη BMW του, την εγκατέλειψε εκεί και βγήκε με μικρότερο μηχανάκι. Το όχημα εντοπίστηκε σε διάφορους δρόμους στις γύρω περιοχές. Στις 08:00 παρέμεινε σταθμευμένο στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου και στις 08:23, τη στιγμή που ο Στάθης προσπαθούσε να παρκάρει, «ο κατηγορούμενος τον πλησίασε και τον πυροβόλησε με δύο πιστόλια», πριν επιστρέψει στο Μαρούσι. Η καταγραφή έδειξε ότι μόλις οκτώ λεπτά μετά το έγκλημα είχε ήδη επιστρέψει στο γκαράζ και λίγο αργότερα έφυγε με τη δική του BMW.

Στην αγόρευσή της, η εισαγγελέας αναφέρθηκε και στη σχέση των δύο κατηγορουμένων με ένα τρίτο πρόσωπο, με το οποίο είχαν εμπλακεί σε προηγούμενη υπόθεση. Τις κρίσιμες ημέρες καταγράφηκαν μεταξύ τους κλήσεις, ενώ εξέχουσα σημασία απέκτησε η γρήγορη απομάκρυνση των οχημάτων λίγες ώρες μετά το συμβάν. «Οι κινήσεις τους μέσα στο πάρκινγκ, η αλλαγή οχημάτων και η άμεση αποχώρησή τους δεν αποτελούν σύμπτωση», τόνισε.

Κατά την εξέταση των ηλεκτρονικών τους συσκευών, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο κινητό του 45χρονου δύο φωτογραφίες με πιστόλια ίδιου τύπου με αυτά της δολοφονίας, ενώ από δεύτερο κινητό διαπιστώθηκε ενεργοποίηση λογαριασμού Google με διαφορετικό όνομα. Μέσω αυτού δημιουργήθηκε ψεύτικο προφίλ στο Facebook, το οποίο την επόμενη κιόλας μέρα «αναζήτησε το προφίλ του θύματος ώστε να συγκεντρωθούν πληροφορίες», όπως είπε η εισαγγελέας.

Η εισαγγελέας αναφέρθηκε στη συχνή και στενή επικοινωνία του δεύτερου κατηγορούμενου με τον πρώτο, τον οποίο θεωρεί εκτελεστή. Όπως τόνισε: «Αποκαλούσαν ο ένας τον άλλον αδελφό. Οι επικοινωνίες τους καταδεικνύουν το βαθμό οικειότητας που είχαν και τη μεταξύ τους σχέση. Να αναφέρουμε και το εξής το Σεπτέμβριο του 2024 και ενώ ο πρώτος κατηγορούμενος ήταν κρατούμενος ήταν έγκλειστος επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Είχε δε επιλεγεί η αυτόματη εξαφάνιση των μηνυμάτων μέσα σε πέντε λεπτά από τη στιγμή που αυτές διαβάζονταν».

Στοιχεία από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας αξιοποιήθηκαν, καθώς, όπως υπογράμμισε η εισαγγελέας, συνδέονται με προσπάθεια συγκάλυψης των οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία: «Έχουν συχνή επικοινωνία και την ημέρα της δολοφονίας όσο και την ημέρα της παραλαβής του αυτοκινήτου που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία. Και οι δυο για να παραπλανήσουν τις αρχές εξασφάλισαν ψευδή στοιχεία για το σκούτερ. Έχουν άλλωστε και κοινό ποινικό παρελθόν, είχαν κατηγορηθεί και οι δυο ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που δικάστηκε για την απαγωγή του Περικλή Παναγόπουλου».

Η εισαγγελέας περιέγραψε συνοπτικά το προφίλ του θύματος: «Ηταν ένας τοπογράφος μηχανικός. Η κυρία επαγγελματική του ενασχόληση ήταν στη Μύκονο. Εκτός από την επαγγελματική του ενασχόληση ως τοπογράφος, είχε αναπτύξει και επιχειρηματική δραστηριότητα έχοντας αγοράσει κάποια ακίνητα. Είχε μετακομίσει πρόσφατα, κι ένας από τους λόγους που μετακόμισε ήταν η ασφάλεια του γιατί εκεί γειτνίαζε με πολιτικό πρόσωπο. Δέχθηκε μια πρώτη επίθεση από δύο πιτσιρικάδες. Έγινε και δεύτερο συμβάν και το θύμα ήταν πλέον αγχωμένο. Ζητούσε από τους φίλους του να τον συνοδεύουν. Η χήρα του θύματος ανέφερε ότι δεν της είχε μεταφέρει ποτέ απειλές. Όμως φαίνεται από τις κινήσεις του ότι κάτι τροφοδοτούσε τους φόβους και την ανησυχία του. Το μόνο άτομο με το οποίο είχε έρθει σε διένεξη είναι ο γνωστός μεσίτης της Μυκόνου».

Πηγή: dikastiko.gr