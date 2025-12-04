«Εγώ ένα θέλημα έκανα» είπε στην απολογία του στο ΜΟΔ ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό το 2024, στον οποίο αποδίδεται συνέργεια στην εκτέλεση.

Ο 48χρονος, που μοιράζεται το εδώλιο με τον 45χρονο κατηγορούμενο για τα θανάσιμα πυρά που δέχθηκε ο τοπογράφος, φέρεται να αγόρασε με 2 πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο, που, σύμφωνα με την δικογραφία, χρησιμοποίησε ο εκτελεστής του θύματος.

Advertisement

Advertisement

Ο 48χρονος είπε στους δικαστές ότι «εγώ δεν έχω εμπλοκή ένα θέλημα έκανα», υποστηρίζοντας ότι την ημέρα της δολοφονίας του τοπογράφου βρίσκονταν εκτός Αθηνών. «Μου δόθηκε ένα ΑΦΜ από τον Π. (λογιστής του, που δεν είναι κατηγορούμενος την υπόθεση) για να πάω να του πάρω ένα αυτοκίνητο. Δεν έδωσα σημασία. Ένα θέλημα έκανα. Δεν πήρα χρήματα για αυτό. Δεν έχω καμία σχέση με σκούτερ. Αγόρασα το αυτοκίνητο για λογαριασμό του Π. Το πήρα το αμάξι και το πήγα κάπου στο Γαλάτσι. Πήρα το αυτοκίνητο με το όνομά μου χωρίς να κρυφτώ ή να καλύψω τα χαρακτηριστικά μου» είπε ο 48χρονος.

Όπως ανέφερε, είχε γνωρίσει τον συγκατηγορούμενό του, στις φυλακές και στη συνέχεια είχαν και επαγγελματική συνεργασία.

Πρόεδρος: Αν ισχύουν αυτά που μας λέτε τότε ο Π. εμπλέκεται στη δολοφονία….

Κατηγορούμενος: Εγώ μεροκάματο έκανα πήγα και του πήρα ένα αμάξι όπως μου ζήτησε.

«Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς»

Πριν ξεκινήσει η απολογία του 48χρονου, ο φερόμενος ως εκτελεστής, που απολογήθηκε την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, ζήτησε και έλαβε το λόγο για να πει ότι προκύπτει από βίντεο στο κινητό του όπου «ρίχνει μπαλωθιές» σε γάμο στο Μιλάνο και στην Κρήτη ότι «πυροβολούσα με το αριστερό μου χέρι».

Δήλωσε επίσης ότι δεν έχει καμία σχέση με τον κόσμο της νύχτας. «Είναι τόσο βρώμικη αυτή η κοινωνία των μπράβων! Μπορεί να μην πηγαίνουν με παιδιά, σκοτώνουν ο ένας τον άλλον όμως για ένα μαγαζί. Αδελφός τον αδελφό. Συμβαίνουν τρομερά πράγματα» είπε.

Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα οπότε και αναμένεται η αγόρευση της εισαγγελέως της έδρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ